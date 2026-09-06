In Großbritannien gibt es bereits eine Zuckersteuer – ein Modell, das auch in Österreich eingeführt werden soll?

Durch die Einführung einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke in Großbritannien haben Hersteller ihre Rezepturen geändert. In Folge konsumieren vor allem Kinder weniger Zucker. Aber muss der Staat seine Bürger in jedem Bereich bevormunden?

Martina Marx

Die Besteuerung je nach Zuckergehalt der Getränke hatte den Effekt, dass die Hersteller ihre Rezepturen veränderten. So sank der Zuckergehalt drastisch“ — Martina Marx

Seit über einem Monat dürften wir in Österreich keinen Zucker mehr essen. Denn: Erwachsene sollten maximal 50 Gramm Zucker pro Tag zu sich nehmen, idealerweise nur die Hälfte – so lautet die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Bei Herr und Frau Österreicher sind es mit 92 Gramm täglich fast die doppelte Menge. Somit haben wir, laut der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, am 3. August unsere jährliche Zuckermenge verspeist.

„Hoher Zuckerkonsum in Kombination mit einer sehr hohen Kilokalorienaufnahme über einen langen Zeitraum erhöht das Risiko für verschiedene Stoffwechselerkrankungen massiv“, erklärte Diätologin Eva-Maria Polz kürzlich in der Kleinen Zeitung. Gepaart mit zu wenig Bewegung ist Übergewicht bzw. Adipositas (starkes Übergewicht) vorprogrammiert und das Risiko für Diabetes Typ 2, verschiedene Krebsformen, das metabolische Syndrom oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt massiv an. Diese Erkrankungen ziehen menschliches Leid und massive Kosten für die Allgemeinheit nach sich.

2024 hat das Institut für höhere Studien konkrete Zahlen dazu präsentiert: 2,4 Milliarden Euro fallen in Österreich durch die Folgen von Adipositas an. Davon entfallen 1,9 Milliarden Euro auf Gesundheitsausgaben sowie 480 Millionen Euro auf indirekte Kosten durch Ausfälle auf dem Arbeitsmarkt. Wir alle wissen, was wir zu tun hätten: auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung achten. Halten wir uns an diese Vorgaben? Zu großen Teilen muss diese Frage mit Nein beantwortet werden. Laut Statistik Austria sind knapp 35 Prozent der Menschen über 15 Jahre übergewichtig, etwa 17 Prozent leiden an Adipositas.

Großen Anteil am zu hohen Zuckerkonsum haben Softdrinks. Ein Glas Limonade (250 ml) kann laut Ages bis zu 32 Gramm Zucker enthalten. Mittlerweile gibt es in zig Ländern Zuckersteuern, Großbritannien gilt als Vorreiter. Die Besteuerung je nach Zuckergehalt der Getränke hatte den Effekt, dass die Hersteller ihre Rezepturen veränderten. So sank der Zuckergehalt drastisch: Pro Einwohner und Jahr wurden knapp 6.500 Kalorien weniger aus Softdrinks konsumiert. Da Softdrinks von vielen Kindern konsumiert werden, weisen verschiedene Studien darauf hin, dass durch Steuern wie die britische weniger Kinder fettleibig werden würden. „80 Prozent der übergewichtigen Kinder sind auch als Erwachsene übergewichtig“, weiß Adipositas-Expertin Anna Maria Cavini. Eine Zuckersteuer würde also für viele Kinder eine gesündere Zukunft bedeuten. Allein schon das ist Grund genug für eine Einführung.

Walter Hämmerle

Nicht noch eine Steuer, nicht noch eine Bevormundung.“ — Walter Hämmerle

Die Zuckersteuer wird immer populärer: Großbritannien hat eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke genauso wie Irland, Frankreich, Mexiko, Norwegen, Ungarn und rund fünfzig weitere Staaten oder Regionen, darunter Indien, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. Angesichts dieser langen Liste ist es geradezu bemerkenswert, dass ausgerechnet Österreich und Deutschland keine solche nationale Abgabe kennen. Aber natürlich gibt es längst auch hierzulande Stimmen, die sich für die Einführung aussprechen, darunter Politiker und Gesundheitsexperten.

Ein Pragmatiker könnte jetzt einwenden: Auch schon wurscht! Auf eine Steuer mehr oder weniger kommt es im Hoch- und Vielsteuerland Österreich auch nicht mehr an. Und dann ist da ja noch die gute Absicht. Allerdings ist der Weg zur Hölle voll mit guten Absichten. Es ist höchste Zeit für ein bisschen Widerstand.

Der Staat ist nicht der Erziehungsberechtigte seiner Bürgerinnen und Bürger und trotzdem weitet er seinen Einfluss in unser Privatleben immer weiter aus. Der Hinweis auf steigende Kosten für die Allgemeinheit durch irregeleitetes Verhalten ist legitim, aber wo sind die Grenzen? Nicht nur Zucker ist im Übermaß schädlich, sondern jede Form von einseitiger Ernährung. Das gilt ebenso für zu wenig Bewegung und riskante Hobbys. Alles stets auf Kosten der Steuerzahler. Doch bis dato gibt es darauf keine Sondersteuer. Wehe, wenn der Staat sich zum totalen Wächter aufschwingt.

Gegen eine Zuckersteuer spricht zudem, dass es keine Gewissheit über deren Nutzen gibt. Sicher, der Staat nimmt mehr Geld ein, aber der verfemte Zucker lässt sich durch andere, künstlich erzeugte Süßstoffe ersetzen, die womöglich noch ungesünder sind. Hinzu kommt, dass selbst dann nicht alle Menschen mit zu vielen Kilos auf den Hüften prompt und dauerhaft erschlanken werden. Übergewicht ist eine Geißel, allerdings eine mit vielen Ursachen.

Es macht selten ein gutes Bild, wenn bei gesundheitspolitischen Fragen wirtschaftliche Gegenargumente vorgebracht werden. Nur ändert das nichts an den negativen Folgen einer Zuckersteuer für heimische Unternehmen und den Wirtschaftsstandort. Mehr Zugkraft hat da für manche wahrscheinlich ein sozialpolitisches Argument: Ärmere wären von einer solchen Steuer besonders betroffen.

Anstatt mit dem Steuerhammer draufzuhauen, sollten wir als Gesellschaft den Weg der mündigen Aufklärung gehen – zuhause beim Essen und Naschen, in der Schule im Unterricht wie in der Kantine und natürlich in den Medien.