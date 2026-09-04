Holzbranche will Klimanutzen des Waldes außer Streit stellen

Holzbranche widerspricht dem „Klimasünder“-Vorwurf. Im Holz gespeichertes CO2 könnte verbaut zum zweiten Wald, sprich Kohlenstoffspeicher, werden.

Ob bei der Internationalen Holzmesse oder am Holztag, wiederholt fiel das Thema CO 2 . Die Kohlenstoff-Emissionen des Waldes sorgten für Schlagzeilen. Die Branche will sich aber nicht als Klimasünder hinstellen lassen. „Der Waldbestand ist als Kohlenstoffspeicher in Österreich seit den 1960ern um 50 Prozent gestiegen“, betont Sägeindustrie-Sprecher Markus Schmölzer.

Forstreferent Martin Gruber (ÖVP) wurde noch deutlicher: „Jenen, die den Wald als Klimasünder bezeichnen, sei ins Stammbuch geschrieben, dass dieser 40 Prozent der österreichweiten Emissionen bindet oder ersetzt.“ Branchenvertreter nennen auch das Potenzial durch verstärkten Holzbau, was einen „zweiten Wald“ und langfristig gebundenes CO 2. Die künstliche Kohlenstoffspeicherung unter hohem Energieaufwand sei hingegen absurd in einem Waldland.

1 / 2 LHStv. Martin Gruber (Mitte) bei der Eröffnung der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt © LPD

Hitzestress-Folgen erst 2027 sichtbar

Dass der Klimawandel, Hitze und Dürre den heimischen Waldbauern Sorgen bereiten, bestätigt auch Konrad Mylius, Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich. Wie sich der Trockenstress auf die Bäume auswirken wird, könne man erst 2027 beurteilen. Klimatische Veränderungen, Windbruch und Dürre schwächen den Wald und machen ihn anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer.

Neue Bedrohung: Alleine in Kärnten gab es heuer bereits 54 Waldbrände, die noch dazu ganzjährig auftreten können. Österreichweit haben sich die Waldbrandeinsätze gegenüber 2025 fast verdoppelt.

Man baue gerade den gesamten Wald für die nächsten Generationen um, so Mylius. Trotz klimafitten Anpassungen werde es regional weiterhin auch reine Fichtenwälder geben, aber es brauche mehr Mischwälder. Mit dem Bundesforschungszentrum für Wald teste man Alternativen, etwa ob die serbische Eiche in Niederösterreich besser zurechtkommt.

„Wir müssen den Kohlenstoffspeicher Wald und die Holzverwendung gemeinsam betrachten. Wenn wir Holz nachhaltig nutzen und daraus langlebige Produkte herstellen, verlängern wir die Speicherung des Kohlenstoffs. Gleichzeitig schaffen wir im Wald Platz für eine neue Baumgeneration, die wieder CO₂ aufnimmt“, so der Sprecher der Sägeindustrie.