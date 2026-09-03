Zum Abschluss der Badesaison dürfen Hunde im Brucker Freibad schwimmen

Mit einem Hundeschwimmtag beendet man in Bruck die heurige Freibadsaison. Dank Hitze und Schönwetter konnte man mehr als 45.000 Gäste begrüßen.

Die Hundstage sind zwar schon vorbei, im Brucker Freibad geht es zum Ende der heurigen Badesaison aber trotzdem tierisch zu: Erstmals wird am Tag nach dem Saisonende am 21. September ein Hundeschwimmtag angeboten. Von 13 bis 17 Uhr dürfen die Vierbeiner im Zuge dessen mit Herrchen und Frauchen im großen Becken planschen, spielen und sich austoben, während die Liegewiesen als Bewegungs- und Begegnungsflächen genutzt werden.

Ähnliche Angebote gab es bereits in anderen steirischen Städten, in Bruck sieht man den Hundeschwimmtag als kreative und tierfreundliche Möglichkeit, das Freibad auch nach Saisonende zu nutzen. Der Eintritt ist sowohl für Zwei- als auch für Vierbeiner frei, wobei die Stadt klarstellt, dass alle Besucher ausreichende Sackerl mitbringen müssen. Die Hunde benötigen außerdem eine entsprechende Haftpflichtversicherung und müssen die notwendigen Impfungen erhalten haben.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Das Brucker Freibad schließt am 20. September seine Pforten, am 21. September findet ein Hundeschwimmtag statt

45.000 Gäste bis August

Allgemein darf man sich im Brucker Freibad wie vielerorts dank der vielen Hitzeperioden und Schönwetterphasen über eine hohe Auslastung in den Sommermonaten freuen. Die Besucherzahlen lagen heuer deutlich über dem langjährigen Durchschnitt, bis Ende August begrüßte man rund 45.000 Gäste in der denkmalgeschützten Anlage auf der Murinsel.

Das besucherstärkste Wochenende wurde Ende Juli verzeichnet: Am 27. und 28. suchten rund 4000 Besucherinnen und Besucher das Freibad auf. „Generationen von Familien haben hier ihre Sommer verbracht, und auch heuer zeigte sich, wie stark das Freibad zur Lebensqualität in Bruck beiträgt“, heißt es von Seiten der Stadt. Auch die Pächterfamilie Munteanu, die das Buffet betreibt, zeigt sich mit dem Verlauf des Sommers sehr zufrieden.

Kapfenberger Hallenbad sperrt wieder auf

In der Nachbarstadt Kapfenberg steht das Saisonende im Freibad am 13. September übrigens ebenfalls unmittelbar bevor. Kurz darauf eröffnet am 15. September das Hallenbad wieder nach dem Umbau der Lüftungsanlage.