Retter, Techniker und Schmähführer: Ein Bademeister für alle Fälle

Die Freibäder gehen über, doch Bademeister finden sich immer weniger. Jene, die es noch gibt, sind eine Institution. Ein Besuch bei Kurt Gruber in Pernegg.

Noch sind die Becken leer und die Wiese taunass. Die Fritteuse vom Buffet ist nicht eingeschaltet und die kleinen Fenster hinter denen sich die Süßigkeitenauswahl präsentiert, zeigen noch keine Stirnabdrücke hungriger Kinder. Wenn Bademeister Kurt Gruber morgens das Freibad Pernegg betritt, lässt sich nur erahnen, was sich hier in ein paar Stunden abspielt.

Zu tun hat der Bademeister, der sich seit fast zehn Jahren um Perneggs erfrischende Oase kümmert, allerdings bereits genug. „Die ganze Technik wird selbstverständlich jeden Tag überprüft. Ich glaube, in der Gemeinde gibt es zwei Personen, die wissen, wie man das Freibad fährt. Einer davon bin ich“, so Gruber.

400 Gäste am Tag

Die Erfrischung, aber auch die Sicherheit der Badegäste in der eigenen Hand zu haben, mögen viele als Bürde empfinden. Gruber nimmt seine Aufgabe anders wahr: „Wir können auf unser Freibad wirklich stolz sein und für mich persönlich ist es schön, etwas beizutragen, dass alles funktioniert. Hier haben schon Generationen von Perneggerinnen und Perneggern ihren Sommer verbracht. Sie sind als kleine Kinder hier, in der Jugend fahren sie dann zu Bädern, wo es mehr Action gibt. Und dann kommen sie mit ihren eigenen Kindern irgendwann wieder.“

© Klz / Stefan Pajman Der tägliche Kontrollgang in der Früh gehört dazu

An heißen Tagen kommt es so schon vor, dass im Pernegger Freibad um die 400 Gäste Abkühlung suchen. Alle dabei im Überblick zu bewahren? „Natürlich hat man seine Augen überall, aber alle gleichzeitig zu beobachten geht nicht“, so Gruber. Er hält fest: „In einem Bad wie unserem kennt man nach der Zeit aber schon die Leute und weiß, wo man vielleicht mehr schauen muss.“ Passieren kann natürlich trotzdem immer etwas. „In diesem Moment blendet man alles rundherum aus und ist im Tunnel“, erzählt der Bademeister, zu dessen Alltag auch solche Momente gehören.

Erste Anlaufstelle für alles

Genau für diesen Alltag tun sich andererorts Bäder schwer, einen Bademeister zu finden. In der Gemeinde Gnas etwa badet man inzwischen „auf eigene Gefahr“. Bedeutet: Obwohl kein Bademeister vor Ort ist, hat das Schwimmbad bei Schönwetter bei freiem Eintritt täglich geöffnet. Ähnlich gestaltet sich die Lage beim Pibersteiner See in Köflach. Die Wasserettung äußerte zuletzt Sicherheitsbedenken.

Mancherorts ist man sich sicher, dass der Bademeister-Mangel auch mit Badegästen zu tun hat, die immer schwieriger werden. „Ich werde beschimpft, wenn ich auf allgemeine Regeln hinweise“, sagte eine Badeaufsicht, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wie kurios der Badealltag gleichermaßen zugehen kann, berichtete zuletzt auch der Kapfenberger Bademeister. Von Gästen, die mit Rasierer und Rasierschaum bewaffnet am Beckenrand stehen bis zu ausgesetzten Fischen im Kinderbecken hatte er schon alles.

© Klz / Stefan Pajman Eva Schmidinger auf Besuch im Freibad

„Solche Geschichten gibt es bei uns zum Glück nicht“, freut sich Bademeister Gruber über die Gäste in Pernegg. „Und wenn einmal etwas nicht passt, bin ich für alle die erste Anlaufstelle.“ Was es sonst noch als Bademeister braucht? „Mit den Stammgästen gehört natürlich hin und wieder auch Schmäh geführt.“ So lobt auch Perneggers Bürgermeisterin Eva Schmidiger „ihren“ Bademeister in höchsten Tönen: „Er macht das wirklich perfekt und hat ein tolles Gespür für die Menschen. Auch das zeichnet unser tolles Bad aus!“