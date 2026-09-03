Pflanzlich, schnell und günstig: „We vegan“ am Jakominiplatz

Der vegane Ableger der „Maykay“-Lokale im Test: „We vegan“ verspricht tierfreies und schnelles Asia-Essen zum fairen Preis. Kann man das einhalten?

Schon seit einigen Jahren stillt das Grazer Unternehmen „MayKay“ den Gusto von hungrigen Asia-Fans in Windeseile: Im „Bowls & Pots“ und in der Ramenbar am Jakominiplatz, dazu drei weiteren Standorten in der Sporgasse, im Styria Center und beim LKH. Das Konzept ist immer dasselbe: Man stellt sich Bowls aus verschiedenen vorgekochten Asia-Eintopfgerichten – hauptsächlich Curry & Co. – zusammen und bezahlt dafür einen Fixpreis. Das geht sogar schneller als in den bekannten Fastfood-Lokalen und dürfte um einiges gesünder sein, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut.

Dementsprechend beliebt ist die Kette – und sie expandiert: Anfang August sperrte mit „we vegan“ am Jakominiplatz, direkt neben dem kleineren Martin-Auer-Standl, eine rein pflanzliche Variante auf, bald soll noch ein weiteres Standl mit den angesagten gezogenen Lanzhou-Nudeln folgen.

1 / 3 Neun warme Gerichte stehen zur Auswahl … © KLZ / Nina Müller

Zuerst muss man sich am neuen grünen Standl nur entscheiden, ob man warm oder kalt essen will und wie groß der Hunger ist. An der Kassa gibt man an, welche Box man gerne möchte, und bezahlt diese gleich. Bei uns werden es eine mittlere Sushi-Box um 7,90 Euro und eine große Box um 9,90 Euro für die warmen Gerichte (eine kleine kostet übrigens 6,90 Euro).

Los geht‘s dann unter dem Motto „Fill it – love it“ wie an einem Buffet: Gemüsemaki und Inari, das sind gefüllte frittierte Tofutaschen, liegen in einem kleinen Kühlschrank, mit der Zange nimmt man sich, worauf man Lust hat und was in die Box passt. Appetitlich sieht alles aus, beschriftet ist es allerdings nicht. Falsch machen kann man aber nicht viel, ist ja eh alles vegan. Die Inari kommen beispielsweise mit einem Ube- oder Kimchi-Topping: Ganz gut, aber echte Geschmacksbomben sind das nicht. Trotzdem ein guter Snack für zwischendurch.

Reis, Currys und Eintöpfe

Auf den Herdplatten warten neun Töpfe mit verschiedenen Gerichten. Es gibt nur einen Reis, Farsireis mit Rosinen – wer die nicht mag, hat schon ein Problem. Wir kosten einen Tofu mit Champignons – nicht schlecht, aber ein bisserl langweilig. Besser gelingt das Okragemüse mit Erdäpfeln und vor allem der pikante Seitan. Auch etwas (halbwegs) Knuspriges gibt’s: Die Kürbisspalten im Tempurateig sind zwar nicht aufregend, aber solide. Die Crispy Duck schmeckt zwar weder nach Ente noch ist sie knusprig, aber: Kann man durchaus essen.

Unser Fazit: Das neue Standl wird schnell und zu Recht seine Fans finden, weil es durchaus essbares Tierfreies zum fairen Preis gibt, und das noch sehr schnell. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ein raffiniertes Mahl darf man sich freilich nicht erwarten. Geöffnet ist von Montag bis Samstag je von 11 bis 19 Uhr.