Schwammerlrisotto à la Geschmackssache

Jetzt sind die Eierschwammerl endlich da. Patrick Samek von der Veldener „Geschmackssache“ zeigt, wie man sie ins Risotto bringt

vor 58 Minuten 5. September 2026 um 03:00

Zutaten

2 Stk. Zwiebeln

300 g Risottoreis

100 ml Weißwein

700 ml Gemüsefond

500 g Eierschwammerln

100 g Parmesan

40 g Butter

Petersilie

Salz

Pfeffer

Die Zwiebeln in Olivenöl glasig anschwitzen. Den Risottoreis hinzufügen und kurz mitrösten. Anschließend mit Weißwein ablöschen.

Den Gemüsefond nach und nach unter ständigem Rühren beigeben, bis der Reis cremig und al dente gegart ist.

Die Schwammerl etwa drei Minuten vor Ende der Garzeit hinzufügen.

Das fertige Risotto von der Hitze nehmen und Butter, Parmesan sowie Petersilie unterheben.

Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken und anschließend anrichten.