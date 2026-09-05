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Schwammerlrisotto à la Geschmackssache
Jetzt sind die Eierschwammerl endlich da. Patrick Samek von der Veldener „Geschmackssache“ zeigt, wie man sie ins Risotto bringt
Georg Hoffelner
Themenlead Kulinarik
Zutaten
- 2 Stk. Zwiebeln
- 300 g Risottoreis
- 100 ml Weißwein
- 700 ml Gemüsefond
- 500 g Eierschwammerln
- 100 g Parmesan
- 40 g Butter
- Petersilie
- Salz
- Pfeffer
Die Zwiebeln in Olivenöl glasig anschwitzen. Den Risottoreis hinzufügen und kurz mitrösten. Anschließend mit Weißwein ablöschen.
Den Gemüsefond nach und nach unter ständigem Rühren beigeben, bis der Reis cremig und al dente gegart ist.
Die Schwammerl etwa drei Minuten vor Ende der Garzeit hinzufügen.
Das fertige Risotto von der Hitze nehmen und Butter, Parmesan sowie Petersilie unterheben.
Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken und anschließend anrichten.