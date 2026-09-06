Daniel Boaje: „Nur die Lederhose muss ich noch kaufen“

Sie sind vor fünf Jahren nach Graz gekommen und haben seither elf Restaurants modernisiert, umgebaut oder komplett neu gebaut. Das ist mit der Wiener Straße jetzt abgeschlossen. Wird's Ihnen jetzt langweilig? Daniel Boaje: Nein. Wir haben immer viel zu tun – die Modernisierung der Gebäude ist etwas, das nach außen sehr sichtbar ist, aber wir arbeiten ständig an etwas: Produkt-Innovationen, Promo, Ausbildungen, Geräte, operationelle Schritte. Es gibt immer etwas Neues.

Das Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro ist auch nicht ohne … Es waren sogar mehr – aber Geld ist nicht alles. Wir waren die Ersten und müssen die Ersten bleiben – und den Kunden in allen Details die modernsten Lösungen bieten. Es ist sehr wichtig für mich, dass sie sich wohlfühlen und wiederkommen wollen. Meine liebste Investition ist aber in unser Team!