Wieso Trafikanten und Nahversorger steirische Schultaschen packen

Das neue Schuljahr steht vor der Tür: Zuhause sowie im regionalen Handel laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Ost- und Südoststeiermark sind fertig gepackte Schulpakete sehr beliebt.

Als eine große Handelskette ihre Filiale in der Feldbacher Bürgergasse schloss, witterte Trafikant Andreas Frank seine Chance: Er bietet jetzt auch Schulbedarfsartikel an

Zum Schulstart kommt einiges zusammen: Vorfreude, Neugier, Nervosität – und auch Stress. Denn bevor der erste Schultag ansteht, gilt es noch einiges zu besorgen. Tafelklassler brauchen eine Schultasche, neue Stifte, einen Werkkoffer. Auch die „Schulroutiniers“ ziehen durch die Geschäfte, suchen Hefte zusammen und haken Einkaufslisten ab.

Doch der Schulbedarf muss nicht immer selbst zusammengesucht werden. Viele Geschäfte, auch in der Ost- und Südoststeiermark, bieten an, die von den Schulen zusammengestellten Listen entgegenzunehmen und die benötigten Waren zu packen. Ein Service, den nicht nur der Fachhandel anbietet, sondern etwa auch der Adeg in St. Ruprecht an der Raab.

Im Nahversorger der Gemeinde kann man die Schulliste direkt im Geschäft abgeben oder per E-Mail übermitteln. Nach dem Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort“ werden hier dann von der Schultüte bis zu Stift und Heft alles für den Schulstart vorbereitet.

© KLZ / Julia Kammerer Martina Glettler-Weiß im Adeg-Markt in St. Ruprecht an der Raab

„Da es den Papierfachhandel Joker im Ort nicht mehr gibt, haben wir damit angefangen. Wir möchten die Versorgung in der Gemeinde damit sicherstellen“, erzählt Chefin Martina Glettler-Weiß.

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass sie den Listen-Service in ihrem Adeg-Markt anbietet. Nicht nur Schullisten von Kindern aus St. Ruprecht an der Raab sind heuer bei ihr eingetrudelt, sondern auch Listen Weizer Schulen. „Ich schau natürlich, was die Schulen in Ruprecht oder Rollsdorf brauchen und danach richte ich mich“, sagt Glettler-Weiß.

Hat sie das gewünschte Produkt nicht im Sortiment, verweist sie an Kollegen. Der große Ansturm sei bei ihr mittlerweile vorbei. „Der Großteil hat bereits alles eingekauft. Anfang August war am meisten los“, berichtet die Glettler-Weiß.

Trafikant verkauft Schreibwaren

Ganz neu im Geschäft ist Andreas Frank. Der Trafikant bietet erst seit wenigen Monaten Schul- und Büroartikel in seiner „Tabak Trafik“ am Feldbacher Hauptplatz an. Er hatte aber schon öfter daran gedacht, sein Sortiment um Schulbedarf und Kopierpapier zu erweitern. „Mit einem Libro direkt in der Nähe wollte ich das aber nicht umsetzen“, erklärt er.

Preise gestiegen Viele Eltern spüren den Schulstart deutlich in der Geldbörse. Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise im steirischen Handel um durchschnittlich 2,49 Prozent gestiegen, heißt es von Seiten der Arbeiterkammer Steiermark. „Es lohnt sich, in allen Geschäften nach dem günstigsten Produkt zu fragen und durch Aktionen zusätzlich die Geldbörse zu schonen“, empfiehlt Susanne Bauer, Leiterin der AK-Marktforschung.

Doch als die Handelskette ihre Filiale in der Feldbacher Bürgergasse im Februar schloss, sah Frank den richtigen Zeitpunkt gekommen, es zu versuchen. Kurzerhand verwandelte er zwei Lagerräume im hinteren Bereich der Trafik in zusätzliche Verkaufsfläche.

1 / 4 Seit die Handelskette Libro aus der Bürgergasse wegzog, versorgt Trafikant Andreas Frank die Innenstadt mit Schul- und Büroartikeln. © KLZ / Ramona Lenz

Sein Sortiment umfasst rund 1700 Produkte – von Mappen und Schulheften der Feldbacher Firma Kliemstein bis hin zu Stiften von Faber-Castell. „Mir war dabei auch wichtig, dass Schulartikel und Kopierpapier für die Leute weiterhin in der Innenstadt verfügbar sind“, betont Frank.

Das Geschäft mit den Schreibwaren sei gut angelaufen. „Wir beliefern bereits zwei Schulen, die Volksschule I und die Volksschule Gossendorf, das sind knapp 300 Kinder. Und auch mit der Laufkundschaft sind wir sehr zufrieden“, erzählt der Trafikant.

Hitze sorgt für großen Ansturm

Rund 18 Jahre wiederum ist es her, dass Stefan Schwinzhakl mit „Federführend“ ein Hartberger Traditionshaus in Sachen Papeterie und Bürobedarf übernommen hat. Sogar einen eigenen Online-Handel hat der ehemalige Außendienstler in der Reifenbranche von der Pike auf aufgebaut.

1 / 3 Seit 18 Jahren betreibt Stefan Schwinzhackl das Hartberger Traditionshaus „Federführend“. © KLZ/ Margot Jeitler

Rund 250 Schulpakete habe man heuer schon verkauft, meint Schwinzhakl. Insgesamt werden es wohl bis zu 600 werden, wenn dann auch die höheren Schulen ihre Listen bekommen haben. Für die letzten Ferientage erwartet er jedenfalls einen größeren Ansturm als üblich: „Mir scheint, die Hitze hat die Leute ein bisschen davon abgehalten, den Schuleinkauf früher zu erledigen."

Gerade aber auch während der Hitze wurde ein besonderes Angebot des Hauses gerne angenommen: „Die Kunden bringen uns ihre Schullisten, oder schicken sie uns per E-Mail zu. Wir tragen das dann zusammen und die Kunden brauchen das fertige Schulpaket nur mehr abholen.“ Die Resonanz auf das Service ist durchgehend positiv: „Für uns ist diese Liste in einer Viertelstunde erledigt, weil wir ja alles kennen. Aber die meisten Eltern brauchen dafür gut und gern mehr als zwei Stunden“, sagt Schwinzhackl.