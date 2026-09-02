Schon mehr als 3.000 Ebola-Tote im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits mehr als 3.000 Menschen an Ebola gestorben. Seit der offiziellen Bekanntgabe des Ausbruchs Mitte Mai seien 3.007 Todesfälle durch die hochansteckende Infektionskrankheit bestätigt worden, berichteten die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes am Mittwoch. In diesem Zeitraum sind den Angaben zufolge insgesamt 6.186 Ebola-Fälle bestätigt worden.

© APA/AFP Derzeit werden 830 Menschen mit Ebola behandelt oder sind in Isolation