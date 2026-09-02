Mehr Sport, mehr Kraft und mehr Fitness: Die Nachfrage nach Gesundheit steigt. Das verändert auch Grazer Betriebe – von Fitnessstudios über die Gastro bis hin zu Sport-Events.

Am Tummelplatz, wo früher BoConcept Designermöbel verkauft hat, werden bald Menschen zahlen, um zu schwitzen statt zu sitzen. Über dem ehemaligen Store prangt seit kurzem groß das Logo von Evo Fitness. Sport verdrängt Handel. Ein Spaziergang durch die Stadt zeigt: Das ist kein Einzelfall. Auch in der Klosterwiesgasse hat vor kurzem das Fitnessstudio Four:One den Betrieb aufgenommen. Am Freitag findet die offizielle Eröffnung statt. Das Geschäft mit dem Sport boomt in Graz. Dahinter steckt eine größere Entwicklung.

„Der Beginn war die Pandemie“, meint Four:One-Betreiber Daniel Sommer. Corona habe bei den Menschen für mehr Gesundheitsbewusstsein gesorgt. „Früher ist man trainieren gegangen, um gut auszusehen“, meint Sommer, „jetzt ist der Anspruch ganzheitlicher. Menschen wollen nicht nur gut aussehen, sondern gesund, stark und fit sein“, sagt er. Diesen Anspruch will Four:One bedienen, indem man neben Sport auch auf Ernährung, Erholung und mentale Aspekte setzt.

© beyondpixel / Maximilian Niederwieser Daniel Sommer betreibt das Four:One in der Klosterwiesgasse

„Unsere Zielgruppe wird damit breiter“, sagt Sommer. Neben dem freien Pumpen und diversen Sportkursen hat man Yoga, Pilates und Atemübungen zur Entspannung im Angebot. „Viele Fitnessstudios in Graz bieten einfach nur freies Training. Für viele Kunden reicht das heute nicht mehr“, meint er. Es gilt, sich auf einem gesättigten Markt hervorzutun.

Von Fetten und Proteinen

„Die dritte Säule ist die Ernährung“, erklärt Sommer, „Ein großer Teil des Erfolgs entsteht nicht im Studio, sondern in der Küche“, sagt er. Dafür hat Four:One eine App. Kunden tragen ein, was sie essen, und erhalten Feedback. Das nennt sich „tracken“ und funktioniert längst nicht nur für Selbstgekochtes. Der Sport-Boom hat also längst auch die Grazer Gastronomie erreicht. Er verändert das Angebot und teils sogar die Zubereitung.

© Jürgen Fuchs Gastronom Sebastian Tropper passt sein Angebot dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein an

„Wir haben gemerkt, dass es großen Zuspruch gibt, wenn wir Nährwerte angeben“, erzählt Sebastian Tropper. Der Grazer Gastronom betreibt neben Lokalen auch eine sogenannte Cloud-Kitchen. Das sind Restaurants, die ihre Speisen nur über Lieferdienste wie Foodora oder Mjam anbieten. Wissen die Kunden, wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine sie konsumieren, ist die Nachfrage höher, hat Tropper festgestellt.

Verzichtet wird dafür auf Alkohol. „Vor allem bei den Unter-30-Jährigen wird viel weniger getrunken“, meint Tropper. Parallel steige die Nachfrage nach alkoholfreien Alternativen. Das Optimum für den eigenen Körper zählt mehr als früher. „Wir haben früher die französische Küche gelernt. Da gehört die Flocke Butter für den Geschmack dazu. Das ist heute nicht mehr die oberste Priorität. Gesundes Olivenöl zählt da mehr.“

„Für die Kleinen wird es schwerer“

Rein wirtschaftlich kommt der Sport-Boom in der Veranstaltungsbranche weniger an als etwa bei den Sportbetrieben oder der Gastronomie. Auch hier hat der Umbruch mit Corona begonnen. „Als Veranstalter hat uns die Pandemie mitunter am schwersten von allen getroffen“, meint Andreas Mauerhofer. Als Geschäftsführer der Grazer Werbeagentur Company Code veranstaltet er den Grazathlon und den Businesslauf.

© Michael Riedler Andreas Mauerhofer veranstaltet seit vielen Jahren den Grazathlon, einen Hindernislauf durch die Grazer Innenstadt

Zwar hätten sich die Besucher- und Teilnehmerzahlen wieder erholt und seien sogar auf einem besseren Niveau als vor der Pandemie, berichtet er, das spiegele sich aber nicht im wirtschaftlichen Ergebnis wider. Der Grund: Parallel seien die Kosten so stark gestiegen, dass der wirtschaftliche Druck mindestens so groß sei wie vor dem Einbruch. „Das reicht von Material und Personal über Transport und Platzmieten“, berichtet Mauerhofer. „Außerdem ist die jüngere Generation viel selektiver in ihrer Entscheidung, wo sie hingeht“, sagt er. Veranstalter müssten deshalb mehr bieten, um sich von der Masse abzuheben. „Gerade für die Kleinen wird es dadurch immer schwerer“, meint Mauerhofer.

Deswegen gelte es, den Wert von Sport für die Gesellschaft als Ganze im Blick zu behalten, meint Mauerhofer. „Wir brauchen wieder eine Aufbruchstimmung und den Anspruch, den Sport voranzutreiben“, sagt er. Denn mehr Sport sei gut für alle Beteiligten.