An vier Standorten in Graz können Tim-Kunden nun einen VW-Caddy buchen, um größere Dinge transportieren zu können. Plus: Ein neuer Standort wurde eröffnet.

Tim wächst weiter. Der Carsharing-Dienstleister der Holding Graz baut die Fahrzeugflotte aus, dazu wurde nun ein neuer Standort eröffnet. Aber der Reihe nach.

Die Fahrzeuge sind Klein- und Mittelklassewagen wie VW ID.3 beziehungsweise Seat Cupra, jetzt gibt es mit dem VW-Caddy auch einen neuen Transporter. An den vier Standorten Hasnerplatz, Schillerplatz, Kalchberggasse und Mohsgasse steht je ein Caddy zum Ausborgen bereit für jene, die etwas Größeres transportieren müssen. Die Ladefläche beträgt 160 mal 120 mal 125 Zentimeter (Länge/Breite/Höhe), das Auto bietet zwei Sitzplätze. Dazu gibt es noch den Transporter von Renault Trafic am Eggenberger Gürtel sowie am Griesplatz.

Bereits 37 Tim-Standorte in Graz

Am neuen Standort gibt es den Caddy noch nicht: In der Kärntner Straße 1, dem neuen Hochhaus KS 1, stehen zwei E-Autos zur Verfügung. Es ist bereits der 37. Tim-Standort in Graz, weitere gibt es im steirischen Zentralraum und in Linz. Übrigens: Auch jener am Andreas-Hofer-Platz steht nach dem Abschluss der dortigen Bauarbeiten wieder zur Verfügung. Allein in Graz gibt es rund 8000 Kunden, im Schnitt werden rund 4000 Fahrten pro Monat gebucht.

Die Kosten für Tim hängen von der Mietdauer ab: Die ersten beiden Stunden kosten je 5,90 Euro bei Kleinwagen, dann wird es je Stunde teurer (siehe Infobox). Der Transporter kostet 7,20 Euro für die erste Stunde. Wer ein Klimaticket hat, zahlt keine monatliche Grundgebühr, andere 9,50 Euro.