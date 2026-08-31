Venezuelas Ex-Präsident Maduro meldet sich aus US-Haft

Acht Monate nach seiner Gefangennahme durch das US-Militär hat sich der entmachtete venezolanische Präsident Nicolás Maduro aus dem Gefängnis zu Wort gemeldet. Er sei "standhaft", schrieb er in einer am Sonntag im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Botschaft an seine Landsleute in Venezuela. Dazu veröffentlichte er Fotos, die ihn offenbar in seinem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn zeigen.

© AFP (FILES) A motorcyclist rides past a mural of ousted Venezuela's President Nicolas Maduro flashing the V sign, in Caracas, on May 14, 2026. Eight months after US forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro on January 3, 2026, the prevailing national mood is bittersweet as delight at his fall gives way to impatience about ongoing economic hardship. (Photo by Federico PARRA / AFP)