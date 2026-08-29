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Bei Venedig steht die 5700 Quadratmeter große Isola di Crevan zum Verkauf

Ein Beitrag aus der Modewelt hat mich gelehrt, dass Funktionskleidung weit über ihre bloße Funktion beim Wandern hinaus „bedeutsam“ sein kann. Kombiniert mit Streetwear ergibt sie den „angesagten“ Gorp-Core-Look, der mir bis dato auch nicht geläufig war. Immer mehr Fashion-Influencerinnen spazieren damit (und natürlich mit dem Handy in der Hand) durch die Dolomiten, die sie – wie sich selbst – „Dollys“ nennen.

Kurios, aber wahr – und inspirierend. Werden aus den Julischen Alpen jetzt die Julys? Aus den Karawanken die Wankys?

Die von den Nockbergen abgeleiteten Nockis gibt es ja schon. Und die singen sogar, wie Schlagerfans wissen. Aber das ist eine andere Geschichte.

„Spiegeleier“ sorgen für Naturschauspiel

In den vergangenen Tagen wurde vor der kroatischen Hafenstadt Pula eine außergewöhnlich hohe Dichte an Spiegeleiquallen beobachtet. Für Badegäste besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Unterwassertunnel zwischen Kroatien und Italien?

Eine KI-Vision auf Instagram zeigt einen Tunnel unter der Adria, der Kroatien mit Italien verbindet. Wir haben die gewagte Idee einem Faktencheck unterzogen.

Aufräumen nach Unwetter in Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über das schwere Unwetter, das die Stadt am Wochenende heimgesucht hat. Sogar die altehrwürdige Basilika wurde getroffen. Nach einem Blitzschlag funktioniert der Spendenautomat nicht mehr.

Von Ljubljana direkt nach New York

Erstmals nach 36 Jahren wird es wieder einen Direktflug von Ljubljana nach New York geben. Die amerikanische Fluglinie United Airlines nimmt die Verbindung ab Mai 2027 auf.

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Privatinsel bei Venedig steht zum Verkauf

Die Alpe-Adria-Immobilie der Woche: Bei Venedig steht die 5700 Quadratmeter große Isola di Crevan zum Verkauf. Sie bietet einen außergewöhnlichen Mix aus Geschichte, Natur und exklusiver Privatsphäre. Zum Anwesen gehört ein 215 Quadratmeter großes ehemaliges napoleonisches Fort.

Meister Tizian und die Dolomiten

Tiziano Vecellio (kurz Tizian) machte in Venedig Karriere, doch seine Wurzeln liegen in Pieve di Cadore in den Dolomiten. Ein Besuch im Geburtshaus des Renaissance-Malers anlässlich seines 450. Todestages.

Unterirdisch Schönes in Ungarn

Im Jahr 1930 haben Steinbrucharbeiter in Budapest zufällig einen geheimnisvollen Hohlraum entdeckt. Forscher fanden darin bizarre, blumenkohlartige Mineralformationen, die durch Thermalwasser entstanden sind. Heute sind rund 300 Meter des „unterirdischen Blumengartens“ (amtlich: Szemlő-hegyi-Höhle) für Besucher zugänglich.