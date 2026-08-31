Mit Rekordwerten bei Hitze und Trockenheit geht der Sommer 2026 ins Finale. Doch nach dem Extremsommer ist vor weiteren Extremsommern. In den Städten und Gemeinden kann nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Was ist zu tun? GÜNTHER ALBEL: Es ist kein neues Thema. Der Klimawandel ist menschengemacht. Da geht es um Klimaschutz, also CO2-Reduktionen als langfristiges Ziel und um kurz- wie mittelfristige Klimawandel-Anpassungen, um das Alltagsleben erträglich zu halten. Beides ist immens kostenintensiv, aber ein must do. Und beides braucht nationale Kraftanstrengungen, die gut koordiniert und gut gefördert werden. Es kann nicht sein, dass das auf die kleineste Ebene, auf Gemeinden und Städte abgewälzt wird.

Was muss von Seiten der EU, der Bundes- wie Landespolitik passieren? In vielen Gemeinden gibt es Anträge für einen Hitzeschutzplan, in Städten Anträge für Maßnahmen in Kindergärten und Schulen. Ich halte nichts davon. Denn es kann nicht sein, dass jede der 2100 Gemeinden und Städte in Österreich ihre eigene Hitzeschutz-Regelung trifft. Wenn es um Klimaanlagen, um Beschattung, die Wasserversorgung geht, kann das nur der Bund regeln, wir brauchen einen nationalen Plan, der für alle gleich ist. Und als echtes Hitzeschild gegen die Erwärmung muss es einen „richtigen“ Klimafonds geben, der hoch dotiert ist (100 Millionen sind es im seit 2007 bestehenden Fonds, Anm.). Eine Milliarde Euro aus der CO2-Bepreisung gehört für den Klimafonds zweckgewidmet - und dann muss rasch umgesetzt werden.

Was lässt sich in Städten und Gemeinden rasch umsetzen, damit es die Bevölkerung im nächsten Sommer bereits merkt? In den Gemeinden passiert unterschiedlich viel. In Villach haben wir schon 2022 mit Experten eine Hitzestudie gemacht und Problemfelder erkannt. Die Grüne Achse (vom Bahnhof bis zum Stadtpark), die Baumpflanzungen (1300 waren es in den vergangenen Jahren, Anm.), Entsiegelungsmaßnahmen waren die Folge. Straßenbegleitende Alleen-Bepflanzungen sind wichtig fürs Umgebungsklima. Jetzt im Herbst machen wir eine Aktion für Kindergärten und Schulen „Wir pflanzen Villach“. Als Stadt stellen wir ein paar Hundert Bäume zur Verfügung, die in Hitzezonen vor Kindergärten und Schulen gepflanzt werden sollen.

Riesige Parkplätze vor Einkaufszentren, große Asphaltflächen bei aufgelassenen Tankstellen oder Discontern. Was muss sich in der Raumordnung ändern, müssen Flächenrecycling und Begrünungen verpflichtend werden? Bei Altwidmungen können wir nicht eingreifen. In Villach verlangen wir bei Neubauten verpflichtend 25 Prozent Grünanteil. Für jedes Stadtteilentwicklungskonzept sind große Parks verpflichtend. Wir entsiegeln auch, damit jeder Stadtteil Grünzonen, eine grüne Zone vor der Haustür hat. Natürlich brauchen die Bäume Zeit zum Wachsen. Am Hauptplatz etwa merken wir bereits, wie massiv der Schatten unter den zehn Laubbäumen genützt wird. Es wirkt. Zurecht wird über die riesigen Parkplätze diskutiert. Wir verlangen eine Doppelnutzung. Der große Parkplatz in der Italienerstraße wird mit Wohnungen bebaut, es entsteht ein kleiner Park und die Autos kommen in Hochgaragen. Wir bauen generell in die Höhe und nicht in die Breite, um weniger Boden zu verbrauchen.

Bürgermeister tragen Verantwortung für die Bevölkerung: Braucht es in Städten und größeren Gemeinden öffentliche klimatisierte Aufenthaltsräume? Das muss im nationalen Hitzeschutzplan verankert sein. Jede Gemeinde sollte solche Zonen haben. Generell wird sich auch der Städtebau, die Bauarchitektur ändern müssen: Früher gab es die Ausrichtung nach Süden und große Fensterflächen. Jetzt geht es um dickere Wände, kleinere Fensterflächen und um besondere Beschattungsmöglichkeiten. Noch sind Dachflächen dunkelrot oder schwarz. Im Süden sind sie wegen der besseren Wärmeabstrahlung oft weiß.

Hitzeperioden fegen Innenstädte leer, lassen Schüler und Beschäftigte stöhnen. Müssen wir jetzt alles neu denken: Geschäfts-Öffnungszeiten, Ferien- und Schulzeiten, Ruheregelungen (kein Rasenmähen nach 20 Uhr) etc.? Ja, das müssen wir. Die südlichen Länder machen‘s uns vor. Dafür muss es nationale Vorgaben geben. Das gesellschaftliche Leben wird sich auch bei uns ändern, wir werden viel südlicher werden. Für alle Maßnahmen und Änderungen braucht es aber einen breiten gesellschaftlichen Konsens.

Sind Sie in Sorge wegen der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung? Österreich ist ein sehr trinkwasserreiches Land. Als Obmann des Wasserverbandes Kärnten weiß ich, dass wir ein Verteilungsproblem haben. Es gibt viel Wasser in Oberkärnten bis Villach und weniger in Richtung Lavanttal. Für die Zukunft ist die Wasserschiene Kärnten (die Unterversorgung ausgleichen soll, Anm.) ein extrem wichtiges Projekt.