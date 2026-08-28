Trotz Hitzewelle: Kärntens Winzer erwarten starken Jahrgang

Während wochenlange Hitze und Trockenheit zu massiven Problemen in der Landwirtschaft führten, ziehen die Winzer der Region eine überraschend positive Bilanz.

Dem Weinbau hat die Hitze des Sommers mehr als gut getan

Wer in den vergangenen Wochen auf vertrocknete Wiesen und ausgedörrte Böden geblickt hat, könnte meinen, dass auch die Weinreben in der Region Villach unter der Hitze gelitten hätten. Doch kurz vor Beginn der Weinlese zeigt sich ein überraschend anderes Bild. Die hohen Temperaturen haben den Weingärten in der Region kaum zugesetzt. Im Gegenteil: Die Winzer sprechen von gesunden Trauben, wenig Krankheiten und guten Aussichten auf einen hochwertigen Jahrgang.

„Ich glaube, der Weinbau in Kärnten hat von der Hitzewelle am meisten profitiert“, sagt Winzer Alexander Egger vom Weingut Egger am Sternberg. Auf 5,5 Hektar wachsen dort rund 24.000 Reben. Weil Weinreben Tiefwurzler sind, kommen vor allem ältere Bestände gut mit der Trockenheit zurecht: „Für uns Winzer war das Wetter eigentlich ideal“, so Egger.

© KLZ/Helmuth Weichselbraun „Es wird ein super Jahrgang“, sagt Alexander Egger vom Weingut am Sternberg

So wenig Pflanzenschutz wie selten

Ein entscheidender Vorteil des trockenen Sommers: Wo Feuchtigkeit fehlt, haben auch Pilzkrankheiten schlechte Karten. Entsprechend wenig musste in den Weingärten dagegen unternommen werden. Egger bewirtschaftet seine Flächen biodynamisch und spricht von einem entspannten Sommer: „Wir hatten so wenig Pilzdruck, dass wir einen äußerst relaxten Sommer hatten.“

Ähnlich fällt die Bilanz bei Patrick Fina aus Arnoldstein aus. Der 36-Jährige betreibt seit 2018 Weinbau im Nebenerwerb und bewirtschaftet mittlerweile knapp einen Hektar. Begonnen hat er in Thörl-Maglern, wo er gemeinsam mit Freunden die ersten 1000 Reben setzte.

© KK/Naturpark Dobratsch Fina bewirtschaftet Weingärten in Thörl-Maglern und in Arnoldstein

Heute bewirtschaftet Fina auch die rund 30 Jahre alten Weingärten in Arnoldstein, die er 2021 von Josef Blüml übernommen hat. Gerade diese alten Reben hätten die Hitze problemlos weggesteckt. In der Region habe es immer wieder Schauer gegeben: „Wir hatten nie durchgehend Trockenheit“, sagt er und weiter: „Bisher hat es in Kärnten immer zu viel geregnet für den Weinbau, heuer war es also wirklich positiv.“

Auch Gerald Neumaier, der den rund halben Hektar großen Weingarten auf der Burg Landskron betreut, hat bei seinen 14 Jahre alten Reben keine gravierenden Hitzeschäden festgestellt. Zwar seien die Trauben heuer ein wenig kleiner, er rechne auch mit etwas weniger Ertrag, aber: „Der Jahrgang 2026 wird echt gut werden“, ist der Vollerwerbswinzer sicher.

Frost kostet bis zur Hälfte der Ernte

Wenn die Winzer heuer weniger Trauben in die Keller bringen, liegt das also nicht am heißen Sommer. Viel schwerer wiegen die Frostnächte rund um die Eisheiligen im Mai. Fina rechnet bei seinen älteren Reben mit Schäden von bis zu 50 Prozent, bei den neueren, pilzwiderstandsfähigen Sorten, die sogenannten Piwi-Reben, seien hingegen nur rund 20 Prozent ausgefallen.

© KK/Naturpark Dobratsch Fina baut die Rebsorten Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder, Cabernet Jura, Cabernet Blanc und Sauvignac an

Auch am Sternberg und auf der Burg Landskron hat der Frost Spuren hinterlassen. Der Jahrgang dürfte daher mengenmäßig kleiner ausfallen. An der Qualität zweifelt allerdings keiner der Winzer. Ihre Erwartungen: „Geringerer Ertrag, aber dafür qualitativ wirklich hochwertig.“

Das größte Problem hat Flügel

„Wenn es heuer ein Problem gegeben hat, dann die Wespen“, erzählt Egger. Auch Neumaier kennt das Problem: „Wespenfraß ist ein Riesenthema“. Dass sich nun auch Vögel für die Trauben interessieren, wertet Neumaier als Zeichen dafür, dass die Lese näher rückt: Die Früchte werden reif.

© KK/Privat Winzer Gerald Neumaier mit seiner Gattin Isolde

Damit beginnt nun das Warten auf den richtigen Zeitpunkt. Am Sternberg könnten die ersten Parzellen bereits in rund drei Wochen gelesen werden. Bis Mitte Oktober soll die Ernte abgeschlossen sein. Fina geht ebenfalls von einer früheren Lese aus, heuer könnte es bereits Ende September so weit sein. Auch Neumaier will mit dem Lesen der Rotweinreben schon in den kommenden Wochen beginnen.

Für die kommenden Wochen wünschen sich die Winzer trockene Tage und kühle Nächte. Gerade die derzeit sinkenden Nachttemperaturen seien für die Qualität günstig, so Egger. Die Bilanz fällt damit ungewöhnlich aus: Die Hitzewelle hat den Winzern der Region den Sommer keineswegs verdorben, sie könnte sogar einen besonders guten Jahrgang hervorgebracht haben.