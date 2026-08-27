Sturzflut in Nepal - Klimakrise begünstigt Flutkatastrophen

Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Himalaya sehen Wissenschafter den Klimawandel als einen entscheidenden Treiber für derartige Ereignisse. Die Erderwärmung schaffe Bedingungen, die Fels und Eis im Hochgebirge destabilisierten, erklärte Simon Cox vom Forschungsinstitut Earth Sciences New Zealand. Dies mache Zusammenbrüche und kaskadenartige Gefahren, wie sie am Mittwoch an der Grenze zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet auftraten, häufiger.

© APA/AFP Bedingungen, die Fels und Eis im Hochgebirge destabilisieren