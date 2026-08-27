Uganda seit 42 Tagen ohne neuen Ebola-Fall, Anstieg im Kongo

Während die Zahl der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo ständig steigt, ist in Uganda seit 42 Tagen kein neuer Fall erfasst worden. Das markiere das Ende des Ausbruchs in dem ostafrikanischen Land, nachdem zwei Inkubationszyklen ohne neue Infektionen durchlaufen seien, sagte eine Vertreterin des Regionalbüros Afrika der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Addis Abeba. Die WHO hatte den Ebola-Ausbruch im Kongo und in Uganda am 15. Mai bekanntgegeben.

© APA/AFP Ausbruch in Uganda für beendet erklärt