In der letzten Folge der aktuellen Staffel sucht am Montagabend Michael (53) aus dem Süden von Graz das Liebesglück.

Die Sendung ist und bleibt ein Dauerbrenner: In „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ begleitet Nina Horowitz Singles auf ihrem Weg zur großen Liebe. Am Montag läuft die achte und letzte Ausgabe der aktuellen Staffel – und auch hier ist wieder ein Kandidat aus Graz mit dabei.

„Wenn das Fernsehen Amor spielt, werde ich nicht nein sagen, sondern danke“, sagt Michael (53), der im Süden von Graz lebt. Drei Jahrzehnte lang war er als Journalist bei einer großen steirischen Tageszeitung tätig, jetzt lässt er sich zum Fahrschullehrer ausbilden: „Ich bin seit vielen Jahren Fußballtrainer und liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Daher mache ich nun die Ausbildung zum Fahrschullehrer.“

Sein Leben beschreibt er als rundum erfüllt – aber eine Partnerin fehlt, mit der er all die schönen Erlebnisse teilen kann. Deshalb möchte er bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sein Glück versuchen: Bei seiner zukünftigen Partnerin ist Michael vor allem eine positive Lebenseinstellung wichtig. Optisch soll sie ihm natürlich auch gefallen: „Wenn ich sie sehe, muss es einfach in mir drinnen bum machen, das berühmte Bauchkribbeln.“

Ein Gentleman der alten Schule

Seine Traumfrau sollte etwas jünger als er, zwischen 40 und 53 Jahre alt, sein. Als Gentleman alter Schule legt er großen Wert darauf, seine Partnerin zu verwöhnen. Türen aufhalten oder im Urlaub das Auto einräumen – für Michael gehören solche Gesten einfach dazu. In seiner Freizeit ist der 53-Jährige sportlich unterwegs. Besonders Tennis hat es ihm angetan und das sieht man auch in seinem „Liebesg’schichten“-Portrait.

Zwei Söhne hat der Steirer aus seiner ersten Ehe. Drei langjährige Beziehungen, die nicht für die Ewigkeit bestimmt waren, hat er bereits hinter sich. Jetzt fehlt dem aktiven 53-Jährigen nur noch die passende Frau an seiner Seite. Eine Partnerin, mit der er sein Leben genießen, gemeinsam lachen und neue Abenteuer erleben kann. Und wenn sie dann auch noch seine Leidenschaft fürs Tennis teilt, wäre Michaels Glück wohl perfekt.