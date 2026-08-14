Der Soziologe Lukas aus Graz sucht im ORF-Format „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ nach seinem Traummann. In der Grazer Bezirkspolitik ist er kein Unbekannter.

„Ich habe die Sendung schon mit meiner Oma geschaut“, sagt Lukas aus Graz über die „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ im ORF. Jetzt ist er selber dabei, weil er endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren möchte. Und weil er mit Mitte 20 mit seiner besten Freundin gescherzt hat, dass er sich anmelden würde, sollte er mit 30 noch Single sein. „Jetzt bin ich 30 und es ist die 30. Staffel. Ich weiß nicht, was das sonst sein soll außer Schicksal“, sagt der Steirer lachend.

„Bei einem Hipster werd ich aber schon ein bissl schwach“

Wie sein Traummann ausschauen sollte? Er sollte zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, am liebsten aus der Steiermark. Optisch gefallen ihm vor allem dunkle Haare und dunkle Augen. „Ein schönes Lächeln catcht mich sofort“, erzählt der Soziologe. Auch gepflegte Hände findet er besonders attraktiv. Schnösel im Markenhemd seien hingegen gar nicht sein Fall: „Bei einem Hipster werde ich aber schon ein bissl schwach“. Der 30-Jährige hatte bereits einige Beziehungen, die an der Distanz scheiterten.

Nicht nur die große Liebe, auch ein Chor wird gesucht

Für die Zukunft wünscht er sich eine monogame Partnerschaft, in der Vertrauen, Humor und gegenseitige Wertschätzung an erster Stelle stehen: „Man soll gut miteinander reden können und zueinander stehen.“ Heiraten kann er sich durchaus vorstellen, Kinder sind für ihn hingegen kein Muss. Seine große Leidenschaft ist die Musik und das beweist er, indem er Nina Horowitz mit „Valerie“ von Amy Winehouse gesanglich verzaubert und mit seinem Saxophon „Killing me softly with his song“ anklingen lässt. Neben der Liebe sucht er übrigens auch einen Chor: „Wer weiß, vielleicht finde ich bei den ‚Liebesg‘schichten und Heiratssachen‘ sogar beides, einen Mann und eine neue Gesangsgruppe.“

Wohl bald auch Bezirksvorsteher

Lukas Hartleb, so der volle Name des Grazers, ist in der Grazer Bezirkspolitik kein Unbekannter: Er trat bei den diesjährigen Bezirksratswahlen, die parallel zu den Gemeinderatswahlen stattfanden, als Spitzenkandidat der KPÖ für den Bezirk Jakomini an. Nachdem die Kommunisten hier mit 41,3 Prozent der Wählerstimmen mit Abstand auf Platz eins liegen, gilt es als fix, dass er im September zum neuen Bezirksvorsteher eines der einwohnerstärksten Bezirke in Graz gewählt wird. Der Grazer war davor schon seit Längerem in der Bezirkspolitik aktiv, allerdings nicht für die KPÖ: Früher saß er für die Grünen im Bezirksrat.

Ausstrahlung am Montag

In der sechsten Ausgabe der 30. Staffel begleitet Nina Horowitz erneut sechs Singles auf ihrer Suche nach dem großen Liebesglück. Zu sehen am Montag, 17. August, um 20.15 Uhr auf ORF 2.