Steiermark hebt die ORF-Landesabgabe auch nächstes Jahr ein

30 Millionen Euro für Kultur und Sport: Wegen der leeren Landesklassen wird das Aus der ORF-Landesabgabe verschoben.

Als die Landesregierung im Herbst 2026 das neue Budget vorstellte, war das Aus der ORF-Landesabgabe mit 2027 angesagt. Dazu wird es aber nicht kommen

Die ursprünglich angepeilte Streichung der ORF-Landesabgabe komme nicht 2026, sondern 2027. Das hat die Landesregierung im Herbst des Vorjahres so angekündigt. Doch das passiert nicht, wie Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Vize-LH Manuela Khom (ÖVP) zuletzt durch die Blume andeuteten und Eingeweihte nun bestätigen. Denn: Die Budgetlage ist zu kritisch, um den Entfall der Abgabe mit in Summe 30 Millionen Euro zu verkraften.

Aktuell müssen Steirer 20 Euro im Monat bezahlen: Auf die ORF-Haushaltsabgabe entfallen davon 15,30 Euro im Monat, dazu kommen 4,70 Euro, die ins Landesbudget fließen. Diese 30 Millionen Euro im Jahr sind zu 75 Prozent für Kulturförderung und zu 10 Prozent für Sportförderung reserviert. Der Rest ist für Bau- und Instandhaltungen, Mietkosten und Ähnliches vorgesehen.

Andere Bundesländer heben die Abgabe nicht ein, weshalb Kunasek und die FPÖ den „Steiermark-Malus“ abschaffen wollen. Das ist im Regierungsprogramm auch so festgehalten: „Die Landesregierung anerkennt in Zeiten hoher Teuerungsraten und außergewöhnlicher Belastungen die Notwendigkeit, die Steirerinnen und Steirer von (Landes-)Abgaben so weit als möglich zu entlasten. In diesem Sinne wird die ORF-Landesabgabe, die im Steiermärkischen Kultur- und Sportförderungsabgabegesetz normiert ist, abgeschafft.“

Landesabgabe

Am Ziel hat sich nichts geändert, aber am Zeitpunkt. Schon aus den Anfragen der Opposition, wie denn der Entfall von Förderungen für Kultur und Sport ausgeglichen werden soll, war abzulesen, dass weder Kulturreferent Karlheinz Kornhäusl noch Sportreferent Kunasek die „eine Lösung“ dafür bei der Hand haben. Soll intern umgeschichtet werden? Soll eine neue Abgabe eingehoben werden? Dies ist in der Praxis nicht zu machen.

Die Budgetrealität sieht so aus: Um den Stabilitätspakt einzuhalten, müsste die Steiermark im nächsten Jahr 320 Millionen Euro weniger ausgeben. Zur Erinnerung: Im aktuellen Landeshaushalt sind Einsparungen über 106,6 Millionen gegenüber 2025 eingetragen.