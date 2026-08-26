Gratis Trinkwasser? Kärntner Großgastronom reagiert mit Wutposting

Bundes-SPÖ legt sich mit der Kärntner Gastronomie an und nennt Verrechnung von Trinkwasser „Wucher“. Franz Huditz: „Ich will keine Planwirtschaft.“

„Und wieder eines der größten Probleme Österreichs gelöst. Nicht Energiepreise, Staatsverschuldung, Migration, Bürokratie oder Standortkrise. Nein: Julia Herr kämpft gegen kostenpflichtiges Leitungswasser.“ So reagiert der Kärntner Großgastronom Franz Huditz auf Facebook auf eine Forderung der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Julia Herr, wonach Trinkwasser in der Gastronomie gratis sein müsse.

„Wer im Gasthaus ein Essen oder ein anderes Getränk bestellt und dazu ein Glas Leitungswasser möchte, soll dafür nicht extra zahlen müssen“, so die stellvertretende Bundesparteivorsitzende. Für einen halben Liter würden Gastronomen teilweise bis zu 3,60 Euro verlangen, so Herr: „Dass ein halber Liter Leitungswasser teilweise mehr kostet als 1000 Liter aus der Wasserleitung, steht in keinem vernünftigen Verhältnis. Das grenzt an Wucher.“

© Helmuth Weichselbraun Franz Huditz

Wer weder Löhne zahlen noch Miete, Energie, Abgaben oder Lieferanten finanzieren muss, kann leicht fordern, was andere gratis herzugeben haben. — Franz Huditz, , Gastronom

„Ich will eine ökosoziale Marktwirtschaft und keine Planwirtschaft“, sagt Huditz zur Kleinen Zeitung auf die Frage, was ihn zu diesem Posting veranlasst habe. In seinen Betrieben sei Leitungswasser kostenlos. „Aus Servicegedanken – und weil ich das als Unternehmer so entscheide“, so Huditz, der den Felsenkeller in Klagenfurt, den Brauhof in Villach und das Café in der Wirtschaftskammer betreibt. „Was mich stört, ist diese typische politische Barmherzigkeit auf Kosten anderer: Wer weder Löhne zahlen noch Miete, Energie, Abgaben oder Lieferanten finanzieren muss, kann leicht fordern, was andere gratis herzugeben haben“, schreibt der Unternehmer auf Facebook. „Besonders absurd wird es bei der Partei, die ständig vom ‚Wert der Arbeit‘ spricht. Denn auch ein Glas Wasser müsse eingeschenkt, serviert, abgeräumt und gespült werden. „Hat diese Arbeit plötzlich keinen Wert mehr?“

„Wirtschaftspolitisch absurd“

Eine nennenswerte Berufslaufbahn in der Privatwirtschaft oder gar unternehmerische Verantwortung sei bei Julia Herr nicht ersichtlich, sagt Huditz. Politik sollte Rahmenbedingungen verbessern – nicht Unternehmern erklären, welche Leistungen sie und ihre Mitarbeiter künftig gratis erbringen müssten. Geld wachse nicht auf den Bäumen. Und Herrs Forderung sei „wirtschaftspolitisch derart absurd, dass sie beinahe nur noch von den feuchten „wirtschaftspolitischen“ Träumen ihres Vorsitzenden übertroffen werde.

© APA / Georg Hochmuth Julia Herr

In Frankreich und Spanien ist Gratis-Leitungswasser in der Gastro längst gesetzlich geregelt. — Julia Herr, , Stellvertretende Bundesparteivorsitzende der SPÖ

Herr will gesetzliche Lösung

Julia Herr sagt zu Huditz auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Die Gastronominnen und Gastronomen leisten eine unglaublich wichtige Arbeit. Daher setzen wir uns auch dafür ein, die österreichische Gastronomie bei ihren Miet- und Energiekosten zu entlasten.“ Es sei toll, wenn Gastronomen kostenloses Leitungswasser zur Bestellung servieren. Eine Stichproben-Untersuchung der Arbeiterkammer zeige aber: Von 30 Betrieben würden 23 Geld für ein Glas Leitungswasser verlangen. In Frankreich und Spanien sei Gratis-Leitungswasser in der Gastro längst gesetzlich geregelt. Herr: „Ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch in Österreich möglich sein soll. Es wäre auch nicht die erste Getränke-Regel für die Gastronomie: Schon jetzt werden Gastronomen in der Gewerbeordnung verpflichtet, günstige ‚Jugendgetränke‘ anzubieten.“