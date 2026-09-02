Oststeirische Gin-Destillerien und das Geschäft mit dem Wacholder

Seine größten Jahre habe Gin bereits hinter sich, sagen Kenner. Umso wichtiger: die Qualität. Oststeirische Destillerien geben Einblick in ihre Produktionen.

Der Alkoholkonsum ist rückläufig. Oststeirische Gin-Destillerien behaupten sich als Manufakturen durch hohe Qualität in kleinen Mengen

„Wir produzieren zwischen 10.000 und 12.000 Liter pro Jahr“, berichtet Andreas Bauer, einer der beiden Köpfe hinter der Gin-Destillerie Fuxbau aus Buch-St. Magdalena bei Hartberg. Und da wollen sie auch bleiben. Denn das Zweiergespann aus ihm und Roman Fuchs, der dafür verantwortlich ist, dass der Geschmack in die Flasche kommt, will nicht größer werden.

„Würden wir um das Dreifache wachsen, wären unsere neuen Räumlichkeiten von heute auf morgen schon wieder zu klein“, so der studierte Betriebswirt Bauer. Und Fuchs, gelernter Koch und Lebensmittelmanager, ergänzt: „Wir haben sehr treue Händler“, die man auch zukünftig beliefern will.

1 / 3 Mit diesem kleinen Brennkessel hat alles begonnen © KLZ / Moritz Weinstock

„Unser Ziel war immer, dass wir davon leben können“, erklärt Fuchs die Absichten der beiden, die 2015 in „der Werkstatt vom Opa“ begonnen haben. Elf Jahre später stehen sie im frisch ausgebauten Hof mit Sichtbetonboden, Holzelementen und einer brandneuen Kleinverschlussbrennanlage, die mit 150 Litern deutlich größer ist als das Ursprungsmodell.

Destillerie Fuxbau Die neue Destillerie Fuxbau befindet sich in Unterbuch 21/2, 8274 Buch-St. Magdalena. Seit dem Eröffnungswochenende vom 22. und 23. August ist sie jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 24. August gelten die regulären Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr.

Qualität statt Quantität

Aber Quantität ist nicht ihr Fokus. Dem rückläufigen Alkoholkonsum begegnen Bauer und Fuchs stattdessen mit einer Produktqualität, die es sogar ins Sortiment der Austrian Airlines geschafft hat. „Wir verwenden nur natürliche Inhaltsstoffe“, so Fuchs, der den anspruchsvollen Kunden von heute zum Genuss auch „Erlebnisse“ bietet, wie etwa einen Workshop im Gin-Brennen.

1 / 7 Andreas Bauer und Roman Fuchs –man ahnt schon, woher der Name des Unternehmens kommt © Fuxbau

So ist das Portfolio von Fuxbau immer weiter gewachsen, eigenes Tonic-Water inklusive. Online-Versand und ein Shop in Salzburg seien bislang die beiden großen Standbeine für den Verkauf, auch die Präsenz auf Festivals und Märkten sei nicht unwichtig. In Zukunft wolle man jedoch mehr ab Hof verkaufen – für die Extraportion „Faszination Gin“.

Aperitivo im Trend

Als eine der ersten in der Südoststeiermark wagte sich Lisa Bauer aus Fehring an das damals noch wenig verbreitete Trendgetränk Gin. Aus ihrer „Schnapsidee“, wie sie lächelnd sagt, sind in den vergangenen zehn Jahren 15 verschiedene handgefertigte Brände und Liköre entstanden, die sie unter „DeVin Spirits“ vermarktet.

© Devin Spirits Lisa Bauer (r.) gehört zu den Ersten, die sich in der Südoststeiermark auf den Wacholderbrand spezialisiert haben

Die Erwartungen der Kunden an ihre Spirituosen seien heute andere als damals: „Wir merken, dass die leichten, zitruslastigen Sorten und auch die Aperitivo-Produkte mittlerweile bevorzugt werden. Bei den Likören sind es die mit 20 bis 30 Volumenprozent.“ Mit „Aperitivo Zero“ gibt es sogar eine alkoholfreie Variante im Sortiment. „Der klassische Gin-Tonic ist aber nach wie vor fest etabliert und wird die Getränkekarten nicht verlassen“, ist sie sich sicher.

Lisa Bauer gibt Einblick in die Gin-Produktion:

Zurück zu den Wurzeln

Aufgrund des veränderten Konsumverhaltens sei es wichtig, flexibel zu bleiben. Heute ist Bauers Betrieb wieder ein Einpersonenunternehmen. Der Vorteil: „Ich kann wieder kreativer sein, neue Produkte ausprobieren und schneller auf Veränderungen reagieren“. Zudem habe sie wieder „mehr Zeit für ihre Familie“, sieht sie die Verkleinerung positiv.

Insgesamt produziert Bauer in ihrer Destillerie jährlich rund 10.000 Liter Gin, Liköre und Brände. Neben dem österreichischen Markt, auf dem sie ihre Produkte direkt ab Hof, über ihren Onlineshop oder an die regionale Gastronomie verkauft, sind ihre Spirituosen auch international erhältlich. Denn seit acht Jahren arbeitet sie mit dem Berliner Freimeisterkollektiv zusammen.

© Devin Spirits Hier produziert Bauer jährlich rund 10.000 Liter Gin, Liköre und Brände

Neuer Kundenkreis

Seit mehr als zehn Jahren widmen sich auch Josef und Josefa Wilhelm in Puch bei Weiz dem Gin. Die Obstbau-Familie, die vor allem wegen ihrer Schnäpse bekannt ist, konnte dadurch einen völlig neuen Kundenkreis gewinnen. „Die Jugend hat heute einen anderen Zugang zu Alkohol. Wenn sie Party machen, dann mit Bacardi-Cola und nicht mit einem glasklaren Schnaps“, sagt Josef Wilhelm.

1 / 4 Josef und Josefa Wilhelm aus Puch bei Weiz stellen ihren Apfelland-Gin seit mehr als zehn Jahren her. © KLZ / Julia Kammerer

Bei der Rezeptur darf man kreativ sein, meinen die Wilhelms: Die Grundlage des Apfelland-Gins liefert feinster Wacholder. Für die besondere Note sorgt natürlich, wie es sich für einen Betrieb mitten im Apfeldorf gehört, der Apfel. Zu kaufen gibt es den Gin ab Hof und online. Durch ihre Produkte kosten kann man sich etwa am 20. September ab 10 Uhr. Die Wilhelms laden zum Erlebnistag.