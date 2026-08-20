Waldbrand wütet seit mehr als zwei Wochen in Serbien

Serbien bekommt einen seit mehr als zwei Wochen wütenden Waldbrand im Banater Dünenland nicht unter Kontrolle. Die Behörden evakuierten vorsorglich die Bewohner der Siedlung Trujino naselje nahe der Kleinstadt Bela Crkva, wie das serbische Fernsehen RTS am Donnerstag berichtete. Der Brand war Anfang des Monats ausgebrochen. Seitdem sind 3.000 Hektar Vegetation verbrannt, wie die Forstverwaltung Vojvodasume mitteilte.

© APA/AFP Die serbischen Einsatzkräfte kämpfen seit zwei Wochen gegen das Feuer