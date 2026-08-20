70.000 Impfdosen gegen Ebola für die DR Kongo

Im Kampf gegen die folgenschwerste Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo bekommt das zentralafrikanische Land 70.000 Dosen des Impfstoffs Ervebo. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Genf mitteilte, sind die Dosen des Ebola-Impfstoffs für den begrenzten Einsatz bei Gefährdeten und Tests vorgesehen. Bisher ist nur für den Zaire-Stamm des Ebola-Virus nachgewiesen, dass Ervebo sicher und wirksam ist. Im Kongo grassiert die Bundibugyo-Variante.

© APA/AFP Der Kampf gegen Ebola geht unvermindert weiter