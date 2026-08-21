Großer Ansturm auf den neuen Fleischhacker in Voitsberg

Bilderbuch-Start für Markus Hacker aus Hitzendorf. Seine Fleischerei wurde am Eröffnungstag regelrecht gestürmt.

Es war ein ungewöhnliches Bild am Donnerstag, 20. August, auf dem Voitsberger Hauptplatz. Menschen spazierten mit Leberkäsesemmeln über den Platz, im Auto saßen die Leute und gönnten sich die Jause, und im – zum Glück gut gekühlten Geschäft – standen die Kunden Schlange. Der Grund: Markus Hacker, 41-jähriger Fleischhauer aus Hitzendorf, feierte die Geschäftseröffnung am Standort des Vorbesitzers Daniel Reicher.

© Robert Cescutti

Ausverkauf am ersten Tag

Der gut gelaunte, leutselige Fleischer freute sich über den großen Ansturm, der zwischendurch so groß war, dass ihm sogar der Leberkäse ausgegangen war. Am Nachmittag wurde der Unternehmer von einer Abordnung der Wirtschaftskammer und der Stadtgemeinde Voitsberg begrüßt, der Empfang in Voitsberg hätte also kaum besser laufen können.

1 / 4 Klicken Sie sich durch die Bilder der Eröffnung! © J. Reicher / Stadtgemeinde Voitsberg

Selbstbedienung am Nachmittag

Bis September wird Hacker übrigens auf den angekündigten Selbstbedienungsladen ab 14 Uhr verzichten, die Leute sollen sich an das neue Angebot gewöhnen. Das Fleisch bezieht er größtenteils aus dem Schlachthof Graz, verarbeitet wird es aber vor Ort. Neben Leberkäsesemmeln zählt er vor allem Würste, Schweinsbraten und Faschiertes zu seinen Spezialitäten.