Christina Gaugl leitet die neue Thermomix-Showküche in Hartberg

Rund 100 Verkäuferinnen und Verkäufer schwärmen täglich für Christina Gaugl und die Marke Vorwerk aus. Das Ziel: Thermomix-Geräte in die Haushalte bringen.

Christina Gaugl leitet nicht nur die neue Vorwerk Showküche in Hartberg, sondern koordiniert auch rund 100 Berater für die gesamte Südoststeiermark und bis ins Burgenland hinein

„1.549 Euro ist der Grundpreis des vollausgestatteten Thermomix“, erklärt Christina Gaugl, Leiterin der neuen Thermomix-Showküche im Hartberger Ökopark. Ein stolzer Preis für ein Küchengerät, für das man eine spitze Zielgruppe vermutet. Doch so genau könne man sie gar nicht definieren: „Mein ältester Kunde war 85 Jahre alt und mein jüngster ein gerade volljährig gewordener Teenager“, so die Quereinsteigerin im Direktvertrieb von Vorwerk, der Marke hinter Thermomix.

Eigentlich ist Gaugl diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Vorau. 2017 hat sie ihren Job an den Nagel gehängt und gemerkt: Als Selbstständige in der Privatwirtschaft „bestimmt man sein Einkommen selbst“ – und das hat ihr gut gefallen. So sei die leidenschaftliche Köchin mit viel „Experimentierfreude“ zu der Marke aus Wuppertal gekommen und habe als selbständige Beraterin begonnen.

1 / 3 Mit dem Sitz „Am Ökopark 20/1“ in Hartberg hat man einen prominenten Standort gewählt, dessen Wahl ein Stück weit auch auf Christina Gaugl zurückgeht © KLZ / Moritz Weinstock

Thermomix mit Zeit oder Geld bezahlen

Ihren eigenen Thermomix erhielt sie damals kostenlos, jedoch mit der Auflage, ihre Begeisterung für das Gerät nach außen zu tragen. Das sei nach wie vor das „Einsteigerprogramm“, das man Kunden anbiete, die ihr Gerät lieber mit Zeit statt Geld bezahlen. Als Berater präsentiert man das Gerät dann in privaten Settings direkt bei den potenziellen Kunden zuhause. Aber auch Kochveranstaltungen und Kurse in den österreichweit verteilten Showküchen bieten die Möglichkeit, die Geräte und ihre Funktionen kennenzulernen – so wie jetzt in Hartberg.

1 / 3 Rund 100 Berater sind unter Gaugl für Vorwerk in der Südoststeiermark und bis ins mittlere Burgenland hinein tätig © KLZ / Moritz Weinstock

Gaugl selbst hat es über die Jahre bis zur Branchen-Managerin geschafft. Seit 2020 ist sie als Angestellte von Vorwerk für die gesamte Südoststeiermark und bis ins Mittelburgenland zuständig. „Zirka 100 Berater“ koordiniert sie in Zusammenarbeit mit acht Teamleitern. Als „Bindeglied zwischen Firma und Kunden“ stelle man sicher, dass neue Kunden nachkommen. Und warum Hartberg? „Ich glaube, dass wir hier ein Riesenpotenzial haben“, so Gaugl.