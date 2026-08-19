Junge Rotkreuz-Retter zeigen in Hermagor, was sie drauf haben

Am 29. August findet in Hermagor der 25. Landesbewerb der Jugendgruppen des Roten Kreuzes Kärnten statt. Über 100 Jugendliche nehmen daran teil.

Hermagor wird zur Erste-Hilfe-Stadt: Über 100 Jugendliche zeigen beim Jugendrotkreuz-Landesbewerb ihr Können

Am 29. August wird die Hermagorer Innenstadt zur großen Bühne für junge Lebensretter: Mehr als 100 Jugendliche treten in 21 Gruppen beim 25. Landesbewerb der Jugendgruppen des Roten Kreuzes Kärnten treten an, und zeigen, wie viel Wissen, Können und Verantwortungsbewusstsein in ihnen steckt. Ab 9 Uhr absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Praxisstationen, die in der ganzen Innenstadt verteilt sind. Dort werden sie mit realistischen Unfallszenarien konfrontiert, müssen Verletzungen erkennen, Erste Hilfe leisten, Betroffene versorgen und dabei als Team funktionieren. Realistisch geschminkte und schauspielerisch bestens vorbereitete Darstellerinnen und Darsteller sorgen dafür, dass die Situationen so echt wie möglich wirken.

„Unsere Jugendgruppen zeigen eindrucksvoll, dass Erste Hilfe keine Frage des Alters ist. Die Jugendlichen haben sich intensiv vorbereitet und freuen sich darauf, ihr Können zu zeigen“, betont Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. „Beim Bewerb geht es nicht nur um Wissen und die richtigen Handgriffe, sondern vor allem um Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein. Die jungen Menschen lernen früh, hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Damit sind sie wichtige Botschafter unserer humanitären Werte.“

© Kk/rene Knabl Gruppen aus Italien und Slowenien werden ebenfalls in Hermagor dabei sein

Ein besonderer Schwerpunkt beim Landesbewerb liegt heuer auf den Themen Blut und Blutspenden. Passend dazu macht auch der Blutspendebus des Roten Kreuzes in Hermagor Halt. Alle Besucherinnen und Besucher können einen wichtigen Beitrag leisten und direkt vor Ort Blut spenden. Dazu gibt es auch die Möglichkeit einer Stammzellentypisierung – damit können genetische Gewebemerkmale einer Person im Labor bestimmt werden. Dies ist der erste und wichtigste Schritt, um festzustellen, ob jemand als Spender oder Spenderin für schwer kranke Menschen – meist bei Blutkrebs wie Leukämie – infrage kommt.

Bürger sind eingeladen

Besonders: Der Landesbewerb bringt junge Menschen auch über die Kärntner Landesgrenzen hinweg zusammen. Internationale Gastgruppen aus Italien und Slowenien werden mit dabei sein und den Bewerb bereichern. Auch die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Bewerbsgruppen bei den Stationen in der Innenstadt zu begleiten und die jungen Lebensretterinnen und Lebensretter bei ihren Aufgaben anzufeuern. Der Bewerb beginnt um 9 Uhr. Um 14.30 Uhr wird für Ehrengäste und Interessierte eine geführte Tour durch das Bewerbsgelände angeboten. Treffpunkt ist beim Infostand in der 10.-Oktober-Straße. Der feierliche Abschluss folgt um 19 Uhr, dann findet im Rathaus die Siegerehrung statt.