Aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine wurden vom Kiwanis Club Hermagor zu einem zweiwöchigen Feriencamp in das Bergsteigerdorf Mauthen eingeladen.

Bereits zum dritten Mal sind heuer 35 Kinder und Jugendliche sowie einige Begleitpersonen aus dem Kriegsgebiet der Ostukraine zu Gast im Alpenvereinscamp des Bergsteigerdorfs Mauthen. Das diesjährige Camp steht im Gedenken an das verdiente Kiwanis-Mitglied Heinz Holzer, der vor wenigen Wochen verstorben ist. Er hat sich um diese Ukraine-Kinderaktion besonders verdient gemacht. Am 10. August sind die Ostukrainer nach einer langen Busfahrt in Kärnten angekommen. Hier werden sie vom Kiwanis Club Hermagor bestens betreut.

„Das Camp am Fuße der Karnischen Alpen bietet ideale Voraussetzungen für zwei unbeschwerte, abwechslungs- und erlebnisreiche Wochen. Hockeyplatz, Beachvolleyball, das Naturschwimmbad Mauthen sowie zahlreiche Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten sorgen für ein vielfältiges Programm“, berichten Lara und Ingo Ortner, die Verantwortlichen vor Ort. Für die Kinder und Jugendlichen aus dem unmittelbaren Kriegsgebiet bedeutet der Aufenthalt weit mehr als Urlaub und Freizeit.

Keine Bomben, keine Lebensgefahr

In den zwei Wochen können sie die Gailtaler Gastfreundschaft, die beispielhafte Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt aller erleben. Und es sind zwei Wochen der absoluten Sicherheit – kein Bombenalarm, keine Bomben, keine Raketen, keine Drohnen und keine unmittelbare Lebensgefahr. Erwähnenswert ist eine Jungfamilie mit eigenen zwei Kleinkindern, die weitere sieben Kinder bei sich aufgenommen hat, deren Eltern leider umgekommen sind. Ermöglicht wird das Camp laut Ingo Ortner durch die Unterstützung der Erste Bank Stiftung, Kiwanis Österreich und vieler regionaler Unterstützer. Auch die Kiwanis Clubs der Region sowie weitere Serviceclubs tragen dazu bei, diesen jungen Menschen eine wertvolle Zeit der Sicherheit, Freude und Gemeinschaft zu schenken.