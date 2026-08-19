Strieder und Jochum gewannen Sportjournalistenpreis 2026

Die Journalistin Silvana Strieder und Sky-Filmemacher Christoph Jochum haben ex aequo den österreichischen Sportjournalistenpreis 2026 gewonnen.

Große Freude bei Silvana Strieder und Christoph Jochum nach dem Gewinn des österreichischen Sportjournalistenpreises 2026. Die beiden wurden am Mittwoch in Wien in Anwesenheit von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt geehrt. Der Preis wird von Sports Media Austria (SMA), der Vereinigung der österreichischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, vergeben und von Coca-Cola mit je 2.000 Euro gesponsert.

© SMA Philipp Bodzenta (Unternehmenssprecher von Coca-Cola Österreich), die Gewinner Silvana Strieder, Christoph Jochum und SMA-Präsident Michael Schuen

Strieder gewann mit ihrem Beitrag „Gold & Grenzen - Sport im Iran zwischen Erfolg und Kontrolle“ für den Podcast Unschlagbar ehrlich. Jochum begleitete bei seiner TV-Dokumentation „Unser Moment“ die österreichische U17-Fußballnationalmannschaft auf ihrem Weg zum Vize-Weltmeistertitel.

© SMA Schuen, Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt, Gewinnerin Megan Leybourne und Bodzenta

Die weiteren Klassensieger sind Erwin Scheriau (Foto/APA) und Anna Wielander/Matthias Balmetzhofer (Text/Der Standard), die jeweils einen Scheck über 1.000 Euro bekamen. Der mit 500 Euro dotierte Nachwuchspreis ging an Megan Leybourne vom ORF.