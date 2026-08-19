Ich bin der Meinung, dass Lederer zurücktreten muss . Auch Gregor Schütze (vom „ÖVP-Freundeskreis“, Anm.) trat mittlerweile ab.

Sie sprachen von den alten Dynamiken der Macht: Was ist mit dem roten ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer? Trotz eines Misstrauensvotums des Redakteursrats ist der noch aktiv.

Doskozil ist ein unglaublich starker Realpolitiker. Aber diese Frage stellt sich nicht mehr: Er hat das ausgeschlossen.

Hätte Doskozil noch das Zeug dazu, die Bundespartei zu führen?

Man kann die Schuld nicht nur Andreas Babler geben. Aber wenn drei Regierungsparteien mit dem schwierigen Thema ein Expertengremium befassen und dann erst im Kreis gehen und wieder alte Parteipolitik machen ... Das geht sich nicht mehr aus, bei den Problemen, die wir haben.

Schauen wir, was von den Vorwürfen übrigbleibt. Ich kann das nicht bewerten. … Davon losgelöst: Wenn es darum geht, Freunderlwirtschaft und Korruption zu bekämpfen, muss die SPÖ sich neu definieren. Das tue ich in der Steiermark definitiv. Es reicht mit der Selbstbeschäftigung und den alten Dynamiken der Macht. Dieses Bild ist der Sozialdemokratie nicht würdig. Ich habe einen anderen politischen Anspruch.

Auch der Wiener SPÖ-Bürgermeister, weil er einen Spitalsbau für den Ex-Wirtschaftskammerpräsidenten massiv beschleunigt haben soll?

Max Lercher: Das hat Hans Peter Doskozil so nicht gesagt. Er hat in aller Klarheit gesagt, was nicht funktioniert. Und damit hat er grundsätzlich recht: Was wir abliefern, ist zu wenig. Ein Parteichef, der muss seine Partei ziehen. Auch wir Landesparteivorsitzenden müssen am Ende die Verantwortung übernehmen.

Sie haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Vorsitzwahl unterstützt und gelten als sein Anhänger. Schließen Sie sich auch dessen Rücktrittsaufforderung an SPÖ-Parteichef Andreas Babler an?

Wechseln wir in die Steiermark: In den Umfragen, auch ihren eigenen, lagen ÖVP und SPÖ zuletzt gleichauf. Sie selbst rangierten bei der Direktwahl auf Platz 2 … Eine Momentaufnahme ... Wir haben den ersten Schritt geschafft und haben uns in der Steiermark stabilisiert. Wir sind bereits Herausforderer Nummer 1 und werden unseren steirischen Weg konsequent fortsetzen.

Würde die steirische SPÖ den kleinen Koalitionspartner der FPÖ machen? Man muss auf alle zugehen: Es wäre vermessen von mir zu sagen, eine Freiheitliche Partei mit fast 40 Prozent auszuschließen. Wenn wir unsere wichtigen Inhalte durchbringen, sind wir bereit, auch mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Aber nicht, weil irgendwer in der SPÖ einen Posten in der Regierung braucht. Das ist ja das Problem: Alle schreien, dass sie regieren wollen, aber sagen nicht, warum. Mir geht es um eine moderne Sozialdemokratie.

Was macht Landeshauptmann Mario Kunasek denn so gut, dass er die Umfragen klar anführt? Er ist ein netter Mensch, keine Beißzange wie Herbert Kickl. Er ist nahbar und lebt das auch. Zum anderen hat die FPÖ einfach Rückenwind, nicht zuletzt wegen der Fehler der alten Volksparteien. Die haben die Probleme teils verleugnet.

Könnte Kunasek besser Kanzler als Kickl? Weder noch, das hoffe ich doch. Kunasek sind in der Steiermark keine großen Würfe gelungen. Der Schwerpunkt Volkskultur, ohne den kleinreden zu wollen, ist für ein Industrieland wie die Steiermark zu wenig. Ich sehe keine Antworten auf große Fragen, was die Industriestrategie betrifft, die Arbeitsplätze, die Gemeindefinanzierung oder den Standort. Und in der Gesundheitspolitik taucht der Landeshauptmann ab.

Sie warfen der Landesregierung vor, die Wähler zu verraten. Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl würde die Steirer belügen: Ist das der neue Ton der SPÖ? Nein, das ist die Wahrheit. Weil er gesagt hat, die Versorgung wird besser, aber sie wird schlechter. Mich ärgert, wenn man die Versorgung im eigenen Land aufgibt und Millionenbeträge an andere Bundesländer überweist. Kornhäusl ist das nette Gesicht von schlechten Maßnahmen. Dazu stehe ich.

Maßnahmen, die der roten Gesundheitsministerin und anderen Playern gefielen. Für eine Kürzungspolitik bin ich nicht zu haben. Die Bundesregierung sollte die Kassenreform unter Schwarz-Blau evaluieren, anstelle Geld in eine schlechte Struktur zu buttern. Früher war man in weiten Teilen schneller, pragmatischer und lösungsorientierter. In der Gesundheitsfrage sehe ich die Steuerung bei den Bundesländern. Es kann nicht sein, eine Effizienzdebatte zu führen und am Ende des Tages die Versorgung schlechter zu machen.