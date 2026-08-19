SPÖ-Lercher: „Bereit, mit Kunaseks FPÖ zusammenzuarbeiten“
Max Lercher würde den Junior-Partner unter Kunasek-FPÖ machen. Der steirische SPÖ-Chef stimmt Hans Peter Doskozils Kritik an der Babler-SPÖ zu.
Sie haben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Vorsitzwahl unterstützt und gelten als sein Anhänger. Schließen Sie sich auch dessen Rücktrittsaufforderung an SPÖ-Parteichef Andreas Babler an?
Max Lercher: Das hat Hans Peter Doskozil so nicht gesagt. Er hat in aller Klarheit gesagt, was nicht funktioniert. Und damit hat er grundsätzlich recht: Was wir abliefern, ist zu wenig. Ein Parteichef, der muss seine Partei ziehen. Auch wir Landesparteivorsitzenden müssen am Ende die Verantwortung übernehmen.
Auch der Wiener SPÖ-Bürgermeister, weil er einen Spitalsbau für den Ex-Wirtschaftskammerpräsidenten massiv beschleunigt haben soll?
Schauen wir, was von den Vorwürfen übrigbleibt. Ich kann das nicht bewerten. … Davon losgelöst: Wenn es darum geht, Freunderlwirtschaft und Korruption zu bekämpfen, muss die SPÖ sich neu definieren. Das tue ich in der Steiermark definitiv. Es reicht mit der Selbstbeschäftigung und den alten Dynamiken der Macht. Dieses Bild ist der Sozialdemokratie nicht würdig. Ich habe einen anderen politischen Anspruch.
Die Wehrdienstreform wird dieses Bild nicht verändern, oder?
Man kann die Schuld nicht nur Andreas Babler geben. Aber wenn drei Regierungsparteien mit dem schwierigen Thema ein Expertengremium befassen und dann erst im Kreis gehen und wieder alte Parteipolitik machen ... Das geht sich nicht mehr aus, bei den Problemen, die wir haben.
Hätte Doskozil noch das Zeug dazu, die Bundespartei zu führen?
Doskozil ist ein unglaublich starker Realpolitiker. Aber diese Frage stellt sich nicht mehr: Er hat das ausgeschlossen.
Sie sprachen von den alten Dynamiken der Macht: Was ist mit dem roten ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer? Trotz eines Misstrauensvotums des Redakteursrats ist der noch aktiv.
Ich bin der Meinung, dass Lederer zurücktreten muss. Auch Gregor Schütze (vom „ÖVP-Freundeskreis“, Anm.) trat mittlerweile ab.
Wechseln wir in die Steiermark: In den Umfragen, auch ihren eigenen, lagen ÖVP und SPÖ zuletzt gleichauf. Sie selbst rangierten bei der Direktwahl auf Platz 2 …
Eine Momentaufnahme ... Wir haben den ersten Schritt geschafft und haben uns in der Steiermark stabilisiert. Wir sind bereits Herausforderer Nummer 1 und werden unseren steirischen Weg konsequent fortsetzen.
Würde die steirische SPÖ den kleinen Koalitionspartner der FPÖ machen?
Man muss auf alle zugehen: Es wäre vermessen von mir zu sagen, eine Freiheitliche Partei mit fast 40 Prozent auszuschließen. Wenn wir unsere wichtigen Inhalte durchbringen, sind wir bereit, auch mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. Aber nicht, weil irgendwer in der SPÖ einen Posten in der Regierung braucht. Das ist ja das Problem: Alle schreien, dass sie regieren wollen, aber sagen nicht, warum. Mir geht es um eine moderne Sozialdemokratie.
Was macht Landeshauptmann Mario Kunasek denn so gut, dass er die Umfragen klar anführt?
Er ist ein netter Mensch, keine Beißzange wie Herbert Kickl. Er ist nahbar und lebt das auch. Zum anderen hat die FPÖ einfach Rückenwind, nicht zuletzt wegen der Fehler der alten Volksparteien. Die haben die Probleme teils verleugnet.
Könnte Kunasek besser Kanzler als Kickl?
Weder noch, das hoffe ich doch. Kunasek sind in der Steiermark keine großen Würfe gelungen. Der Schwerpunkt Volkskultur, ohne den kleinreden zu wollen, ist für ein Industrieland wie die Steiermark zu wenig. Ich sehe keine Antworten auf große Fragen, was die Industriestrategie betrifft, die Arbeitsplätze, die Gemeindefinanzierung oder den Standort. Und in der Gesundheitspolitik taucht der Landeshauptmann ab.
Sie warfen der Landesregierung vor, die Wähler zu verraten. Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl würde die Steirer belügen: Ist das der neue Ton der SPÖ?
Nein, das ist die Wahrheit. Weil er gesagt hat, die Versorgung wird besser, aber sie wird schlechter. Mich ärgert, wenn man die Versorgung im eigenen Land aufgibt und Millionenbeträge an andere Bundesländer überweist. Kornhäusl ist das nette Gesicht von schlechten Maßnahmen. Dazu stehe ich.
Maßnahmen, die der roten Gesundheitsministerin und anderen Playern gefielen.
Für eine Kürzungspolitik bin ich nicht zu haben. Die Bundesregierung sollte die Kassenreform unter Schwarz-Blau evaluieren, anstelle Geld in eine schlechte Struktur zu buttern. Früher war man in weiten Teilen schneller, pragmatischer und lösungsorientierter. In der Gesundheitsfrage sehe ich die Steuerung bei den Bundesländern. Es kann nicht sein, eine Effizienzdebatte zu führen und am Ende des Tages die Versorgung schlechter zu machen.
Sind Verrat und Lüge die geeignete Wortwahl in der steirischen Landespolitik?
Nein, wir sind nicht die Kickl-FP. Ich will meine Oppositionsrolle kritisch-konstruktiv anlegen. Mein Maßstab ist die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer. Wir haben zum Beispiel bei der Verschärfung der Grundversorgung mitgestimmt.
Die SPÖ konnte gemeinsam mit anderen Oppositionsparteien etwa in der Causa ORF-Stiftungsrat Druck aufbauen. Kommt da mehr?
Wenn es für die Sache gut ist, durchaus. Zusammenarbeit ist kein Zeichen von Schwäche. Auch mit der Regierung. Ich würde mir wünschen, dass wir zum Beispiel bei der Migration oder Klimakrise das Hickhack rausnehmen. Zwei große Themen mit Lösungsvorschlägen über alle Parteigrenzen hinweg, um das Land voranzubringen. Das wäre was.
Die Landesregierung musste sich nach zwei Hitzewellen erst einmal sammeln. Was schlägt die SPÖ vor?
Akutmaßnahmen für die Landwirtschaft, ich denke da auch an steirischen Winzerinnen und Winzer. Mir geht es auch um die Wasserspeicherung und das Wassernetz, da muss die Steiermark krisenfest werden. Nicht zu vergessen: die grüne Transformation mit der Energie Steiermark, zu 100 Prozent im Landeseigentum, und mit den Industriebetrieben. Es gab ja die große Enquete im Landtag, doch bei der Umsetzung bremst man leider.
Nach Graz: Warum waren Sie am Wahlsonntag denn auf Tauchstation?
Weil ich in einer fraktionellen Videokonferenz mit der Gesundheitsministerin wegen der Gesundheitsreform gewesen bin. Aber ich habe mich der Debatte gestellt, ich war auch in der ZIB2.
Das Wahldebakel erklären Sie sich knapp zwei Monate später wie?
Wir sind in Graz am Boden, die Sozialdemokratie hat keine Relevanz mehr. Wir waren in einer Koalition, aber was wir dort eingebracht haben, war nicht zu spüren. Hannes Schwarz hat jetzt den Auftrag und die Zeit für eine politische Neugründung. Wir haben außerdem eine massive Entschuldung eingeleitet. Das ist ein umfassender Prozess und keine Alibi-Aktion. Ich sage ganz bewusst: Alles steht zur Disposition.
Darauf wartet im Rathaus jedoch niemand. Welche Themen sollen die letzten zwei roten Gemeinderäte bearbeiten?
Beim Gesundheitsthema werden wir draufbleiben. Das kam wahrscheinlich zu kurzfristig im Wahlkampf, aber beschäftigt die Bevölkerung. Dazu kommt noch die Stadtentwicklung: Da wird auch durch den Semmeringbasistunnel im Ballungsraum noch viel möglich sein, dafür muss man aber politische Maßnahmen setzen. Eine Auslagenbeleuchtung zu Weihnachten wird es nicht sein ... Auch, was wir beim Flughafen Graz erleben, muss viel stärker betrachtet werden.
Ihre Partei belebt die „Neue Zeit“, die ehemalige sozialdemokratische Zeitung, online wieder. Was wird das für ein Produkt, ein rotes Krawallportal?
Nein, das ist kein herkömmliches Parteiportal, das für die eigene Echokammer produziert. Wir wollen Substanz, eine progressive Erzählung, die man aber auch ohne einen Uni-Abschluss versteht. Die Redaktion hat freie Hand. Freilich gibt es ein Wertefundament, das mit der Sozialdemokratie übereinstimmt.
Also progressiver Populismus?
Ja, das kann man so sagen.
Sie werden am 24. September 40 Jahre. Was würden Sie Ihrem 20-Jährigen Ich heute raten?
Mein 20-Jähriges Ich soll genauso an die Wand laufen, wie ich es getan habe. Und das war gut (lacht).
Ein Satz über ...
FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann: „Den mag ich persönlich, aber er irrt sich bei der Schulassistenz.“
ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer: „Eine sehr erfrischende Person in unserem Landtag, das muss ich sagen.“
Neos-Landeschef Niko Swatek: „Er hat es auch nicht einfach, seit man im Bund mitregiert.“