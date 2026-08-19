Die Eruptionswinzer gibt es seit 25 Jahren. Das Jubiläum wird beim traditionellen Eruptionsfest am 22. August beim Weingut Pfeifer gefeiert.

Das Vulkanland weiterzuentwickeln, seine Besonderheiten sichtbar zu machen und die Stärken der einzelnen Weingüter zu kombinieren, so beschreibt Daniel Pfeifer jenen Antrieb, der vor 25 Jahren zur Gründung der Eruptionswinzer geführt hat. Mehrere Weingüter, neben Pfeifer waren darunter auch Scharl, Krispel, Hutter und Ulrich, schlossen sich damals zur Winzervereinigung Eruption zusammen. Mittlerweile gehören auch die Weinhöfe Thaller, Müller, Frühwirth und Gollenz dazu.

Als wichtige Wegbegleiter dafür nennt Pfeifer Vulkanlandobmann Josef Ober und die ehemalige Eruptionswinzer-Geschäftsführerin Margreth Kortschak-Huber. „In den vergangenen 25 Jahren hat sich im Vulkanland beim Wein, im Handwerk und in der Kulinarik extrem viel entwickelt. Es macht uns stolz, dass wir zu Vorreiterbetrieben zählen“, so Pfeifer. Das Jubiläumsfest wird unter dem Motto „Zwischen Vulkan und Meer“ stehen – ein Verweis darauf, wie die von Vulkangestein und Urmeer geprägten Böden den Geschmack der Eruptionsweine beeinflussen.

Edle Tropfen und feine Kulinarik

Gefeiert wird das Vierteljahrhundert Zusammenhalt am Samstag, 22. August, beim traditionellen Eruptionsfest ab 13 Uhr beim Weingut Pfeifer in Plesch (St. Anna am Aigen). Neben edlen Tropfen – vom Gebietswein bis zur großen Lage – dürfen sich die Gäste auf raffinierte Gerichte der Geschwister Rauch, süße Köstlichkeiten von Patissière Lisa Krispel und Kaffeegenuss von der Kaffeerösterei Maitz freuen. Auch eine Raritätenbar wird es geben: „Damit wollen wir zeigen, wie sehr sich die Weinstilistik in den vergangenen 25 Jahren verändert hat“, so Pfeifer.

Fotos des Eruptionsfestes 2025:

1 / 80 Obmann des Vereins Eruption Alois Gollenz © KLZ / Nadja Gerhold

Musikalisch begleitet wird das vinophile Treiben von „Blowing Doozy“, DJ und Violinist Benjamin Bow und DJ Paul Koller. Karten gibt es im Vorverkauf (10 Euro) über den Online-Shop und bei den Eruptionswinzern. Karten an der Tageskasse kosten 20 Euro.