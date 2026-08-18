Mehr Bäume, weniger versiegelte Flächen: Wildon startet einen Hitzeschutzplan und ruft Betriebe, Politik und Private zum Mitmachen und Spenden auf.

Einer der ersten „Brennpunkte“ ist der Bereich vor der Mittelschule Wildon. Rund um Bushaltestelle und Parkplatz sollen künftig Bäume für mehr Schatten sorgen. V.li.:Bürgermeister Christoph Grassmugg (ÖVP), Lisa Sorko (SPÖ), Rosemarie Schauer (Pro Wildon) und Werner Kammel (Grüne)

Dienstag, 11 Uhr, 21 Grad. Nach den heißen Wochen fühlt sich der Vormittag vor der Mittelschule Wildon beinahe ungewohnt an. Doch gerade an diesem Ort zeigt sich, warum die Gemeinde handeln will: Rund um Bushaltestelle und Parkplatz dominieren Asphalt und versiegelte Flächen. An heißen Tagen „brennt es da hin, das ist unerträglich“, sagt Gemeinderat Werner Kammel (Grüne).

Als Obmann des Umweltausschusses hat der Biologe die Vorarbeiten für den Wildoner Hitzeschutzplan angestoßen – unterstützt von allen Fraktionen im Gemeinderat. „Es ist an der Zeit, die Menschen zu schützen“, sagt Kammel. Wo Kinder auf Busse warten oder viele Menschen unterwegs sind, sollen künftig Bäume Schatten spenden.

© KLZ / Eva Brutmann Viel Asphalt, wenig Schatten: Der großflächig versiegelte Parkplatz vor der Mittelschule Wildon zählt zu jenen Bereichen, die künftig stärker begrünt werden sollen

Ende Oktober sollen die ersten 20 Bäume gepflanzt werden. Bei einer Begehung mit der Straßenbau-Abteilung des Landes wurde erhoben, wo sie rund um Mittelschule und Parkplatz gesetzt werden können, ohne Sichtachsen, landwirtschaftliche Flächen oder die Verkehrssicherheit zu beeinträchtigen. Später sollen auch Haltestellen entlang der Landesstraßen begrünt werden.

Zum Einsatz kommen hitzebeständige Arten wie Hopfenbuchen, Pappeln, Säulenulmen oder Blauglockenbäume. Linden seien nur für ausreichend feuchte Standorte geeignet, erklärt Kammel.

Langfristig soll der öffentliche Raum in Wildon hitzeresilienter werden. Bürgermeister Christoph Grassmugg (ÖVP) will auch Nachbargemeinden motivieren. „Das darf kein Politikum sein, das geht uns alle an“, sagt er.

Das Problem ist nur, wir haben kein Geld! — Christoph Grassmugg , Bürgermeister Wildon (ÖVP)

Das Problem: Der Gemeinde fehlt das Geld. Rund 200.000 Euro werden nach bisherigen Schätzungen benötigt. Deshalb setzt Wildon auf Spenden und Baumpatenschaften. „Jeder, der dazu beitragen kann, soll dazu beitragen. Das ist ja für uns alle“, appelliert Kammel.

Zusätzlich hat die Marktgemeinde für 2027 um Fördermittel aus der Klimawandel-Anpassungsmodellregion KLAR! angesucht. Für Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen hofft man auf Bundesmittel aus dem Programm „Coole Schule“ – Zusagen gibt es noch nicht.

© KLZ / Eva Brutmann Gemeinsam für mehr Hitzeschutz in Wildon (v.l.): Bürgermeister Christoph Grassmugg (ÖVP), Lisa Sorko (SPÖ), Rosemarie Schauer (Pro Wildon) und Umweltausschussobmann Werner Kammel

Rosemarie Schauer verweist beim Thema Hitze auch auf den Flächenwidmungsplan: Großflächige Versiegelungen, wie etwa auf Supermarktparkplätzen, dürften künftig nicht mehr entstehen. Solche Flächen seien „Altlasten, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben“.

Damit aus den Plänen möglichst rasch mehr Schatten wird, braucht es nun finanzielle Unterstützung. Grassmugg bringt den Spendenaufruf mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Wer jetzt spendet, weiß ganz genau, wo das Geld landet: in einem Baum.“

1 / 2 Baumpatenschaften sollen Wildons Hitzeschutz mitfinanzieren © KLZ / Eva Brutmann