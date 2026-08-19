Trafik Postl in Grafendorf feierte 55-jähriges Bestehen

Seit 1971 versorgt die Trafik Postl in Grafendorf ihre Kundschaft mit Tabak, Glückwunschbillets und vielem mehr. Das Bad-Café im Freibad Oberwart hat eine neue Betreiberin. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.

Dank einer Sondergenehmigung hat die Trafik Postl im Ortszentrum von Grafendorf von Montag bis Sonntag geöffnet

Eine wahre Institution im Ortszentrum von Grafendorf ist die Trafik Postl, die vor kurzem ihr 55-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Täglich, von Montag bis Sonntag (dank einer Sondergenehmigung, die man vom Vorbesitzer übernommen hat), hat das Geschäft geöffnet. „Wir haben sehr viel Laufkundschaft. Es kommen Einheimische und Auswärtige zu uns, etwa von Friedberg oder Vorau, die auf dem Weg zur Arbeit bei uns vorbeifahren“, erzählt Betreiberin Josefa Postl, die die Trafik vor 52 Jahren von ihrem Schwiegervater übernommen hat. Dieser legte im Jahr 1971 auf rund 13 Quadratmetern den Grundstein für die Trafik Postl an der gegenüberliegenden Straßenseite vom jetzigen Standort.

1 / 4 2007 erfolgte der Umzug an den jetzigen Standort © KLZ / Daniela Buchegger

Mehrmals wurde in den vergangenen Jahrzehnten das Geschäft erweitert und umgebaut, ehe im Jahr 2007 schließlich neu gebaut wurde. Heute umfasst die Trafik samt allen Räumlichkeiten rund 180 Quadratmeter, so Postl, die sich nicht nur bei der Kundschaft, sondern besonders auch bei ihren Mitarbeiterinnen für die langjährige Treue bedankt. „Wir sind ein familiäres Team, springen füreinander ein, halten zusammen und können uns aufeinander verlassen. Das schätze ich sehr“, betont die Trafikantin.

Neue Betreiberin für Bad-Café

Während das Freibad Oberwart Badehungrigen Abkühlung verschafft, sorgt das Bad-Café ebendort für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Seit dieser Saison wird das Bad-Café von Andrea Takacs-Gerencser, die auch das Café Estoria in der Schulgasse betreibt, geführt. Die Stadtgemeinde Oberwart hat dafür neue Räumlichkeiten in Containerbauweise errichtet. Auf der vorgelagerten Terrasse können Gäste den Sommertag genießen.

Bürgermeister Georg Rosner freut sich über das Angebot: „Unser Freibad ist ein beliebter Treffpunkt für Familien, Kinder und Erholungssuchende. Mit dem Bad-Café und der neuen Terrasse wurde das Angebot zusätzlich aufgewertet.“