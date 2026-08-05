Wie ein Baggerfahrer in der Oststeiermark mit Drohnen durchstarten will

Zan Zakosek aus St. Ruprecht an der Raab gründete die Firma „QopterVision“: Mit Drohnenflügen können da etwa Photovoltaikanlagen kontrolliert werden.

Er ist gelernter Baggerfahrer, arbeitet mittlerweile im Transportgewerbe - und möchte nun mit Überwachungsdrohnen durchstarten. Vor drei Monaten gründete Zan Zakosek die Firma QopterVision. „Und es läuft nicht schlecht“, freut sich der gebürtige Slowene, der seit vier Jahren in St. Ruprecht an der Raab wohnt. Schon seit seiner Kindheit steuert er Drohnen. Hobbymäßig. „Jetzt habe ich einen Weg gefunden, um damit auch Geld zu verdienen.“

Er bietet nämlich „professionelle Drohnendienstleistungen“ an. Was da dazugehört: „Ich kann zum Beispiel Photovoltaikanlagen überfliegen, um etwaige Schäden zu entdecken.“ Zudem kann er mit einer Wärmebildkamera aus der Luft die Thermografie von Häusern messen. Wo geht Wärme verloren? Wo ist eine Dämmung nötig? Solche und ähnliche Fragen können damit laut Zakosek beantwortet werden.

Ebenfalls im Angebot: Die Erstellung von fotorealistischen 3D-Modellen von Gebäuden und Grundstücken sowie Luftbildaufnahmen von etwaigen Baustellen.