Die FPÖ wünscht sich einen syrischen Straftäter zurück

Die FPÖ will einen untergetauchten syrischen Ex-Polizeichef nach Österreich zurückholen. Dass die Partei hier ausgerechnet das Argument „Rechtsstaat“ bemüht, grenzt an Heuchelei.

Eigentlich wäre der Fall an sich ja spektakulär genug. Das Landesgericht Wien hatte den ehemaligen syrischen Polizeichef Moussab Abou R. im Juli schuldig gesprochen und zu acht Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen der Folter an Regimegegnern. Während des Prozesses, der von teils schauderhaften Opferberichten geprägt war, befand sich der einstige Leiter auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Wien sah auch im Anschluss keine Fluchtgefahr und gab einer Haftbeschwerde statt. Der Mann setzte sich daraufhin umgehend nach Syrien ab, wo er nun offenbar vom dortigen Inlandsgeheimdienst festgenommen wurde.

Noch bemerkenswerter als diese Flucht ist die Reaktion der FPÖ darauf. Diese fordert nun ein sofortiges Auslieferungsbegehren, um „den Verurteilten nach Österreich zurückzuholen“, und ortet österreichisches Staatsversagen. Ganz unrecht hat die Partei mit ihrem letzten Vorwurf nicht. Dass ein zu acht Jahren verurteilter Straftäter, egal woher er kommt, unbehelligt das Land verlassen kann, ist ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat. Und ja, wenn dieser weiterhin als solcher gesehen werden will, müsste man sich auch darum bemühen, dass der Verurteilte seine Strafe absitzt – vor Ort (falls das möglich ist) oder zurück in Österreich.

Dass jedoch ausgerechnet die FPÖ, die bei der Abschiebung von Straftätern sonst auch keinerlei rechtsstaatliche Argumente dagegen gelten lässt, sich nun auf eben diese beruft, grenzt an Heuchelei.