Tödlichster Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongos

Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der tödlichste in der Geschichte des Landes. Bisher seien 2.325 Menschen an dem Virus gestorben, teilte das nationale Gesundheitsinstitut am späten Sonntagabend mit. Damit übersteigt die Zahl der Todesopfer jene der Epidemie der Jahre 2018 bis 2020. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg den Angaben zufolge auf 4.945. Allein in den vorangegangenen 24 Stunden seien 101 neue Fälle registriert worden.

© APA/AFP Ebola-Ausbruch beispiellos in der Geschichte des Kongos