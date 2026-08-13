Mario Kunasek, FPÖ-Landeshauptmann der Steiermark, ortet Aufholbedarf seiner Partei bei erneuerbarer Energie, kann mit der Aussage „Hitzepanik“ nichts anfangen und sieht durch die enormen Temperaturen der letzten Wochen einen „außergewöhnlichen Sommer“.

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek absolvierte diese Woche mehrere Interviews – darunter mit dem Wiener Boulevard, aber auch der Tageszeitung „Die Presse“. Dort stellte er, angesprochen auf die Klimapolitik der Freiheitlichen, klar: „Es gibt, glaube ich, keinen in der FPÖ, der den Klimawandel leugnet.“ Der FPÖ-Landesparteiobmann verwies allerdings darauf, dass es beim Thema Klima nicht nur eine Position innerhalb der Blauen gäbe.

Die Hitze in den letzten Wochen sei für ihn jedenfalls kein „Sommer wie damals“, sondern: „Es ist ein außergewöhnlicher Sommer.“ Dass einzelne FPÖ-Mandatare mit Meldungen auffallen, wonach es auch früher schon heiß gewesen wäre, kommentiert der Steirer differenzierter: „Man kann jetzt darüber streiten, was da Menschen gemacht ist und was nicht, das tue ich aber nicht. Es hat sich etwas verändert.“

Für Kunasek sind Änderungen am Klima spürbar

Zu den Daten des Wegener Centers der Uni Graz, wonach 80 Prozent der heurigen Hitzeperiode menschengemacht seien, wiederum sagt Kunasek in der „Presse“: „Das sind wissenschaftliche Meinungen, da gibt es vielleicht auch andere.“ Dennoch habe sich etwas getan: „Das spüren wir, das sehen wir jetzt auch an der Dürre, die man entschädigen muss.“ Das gelte auch für jene, die sich nicht versichert haben – auch wenn es manche unfair finden könnten: „Letztlich schadet jeder Bauer, der zusperrt, der Eigenversorgung“.

Nein, das ist keine Hitzepanik für mich. — Mario Kunasek , Landeshauptmann der Steiermark (FPÖ)

So werde beim Gemüse schon jetzt 55 Prozent importiert. Aber: „Dass es vielleicht dort und da eine Schieflage gibt, was die Förderung betrifft, das liegt ja auf der Hand.“ Kunasek regt in diesem Zusammenhang auch an, die EU-Agrargelder, die im Dezember ausgezahlt werden, früher zu überweisen – das würde keine Mehrkosten verursachen, auch eine Stundung der Sozialversicherungsbeiträge sei denkbar. Denn: „So ehrlich muss man sein, das wird nicht die letzte Hitzewelle sein, die Österreich erleben wird.“

Kunasek ortet FPÖ-Aufholbedarf bei erneuerbarer Energie

Die „Hitzepanik“, wie zuletzt in einem Posting der blauen Bundespartei die Rede war, sieht Kunasek nicht: „Nein, das ist keine Hitzepanik für mich. Das ist eine Entwicklung im heutigen Jahr, die sicherlich außergewöhnlich ist. Gar keine Frage.“ Es brauche Sofortmaßnahmen, nicht zwei Bundesminister, die sich gegenseitig den Ball zuschieben.

Zur Person Mario Kunasek, geboren am 29. Juni 1976 in Graz, ist seit Dezember 2024 Landeshauptmann der Steiermark. Schon 2015 übernahm er die Funktion als Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark. Der gelernte Kfz-Techniker und Stabsunteroffizier war von 2008 bis 2015 Nationalratsabgeordneter, anschließend steirischer Landtagsabgeordneter und Klubobmann sowie von Dezember 2017 bis Mai 2019 Verteidigungsminister.

Kunasek sieht für die Freiheitlichen aber noch offene Punkte beim Thema Klima: „Ich glaube, wir müssen in gewissen Bereichen, was die Erneuerbaren betrifft, sicherlich unsere Hausaufgaben machen.“ In der Steiermark habe man ein Programm erstellt, so der Landeshauptmann – er nennt es einen „pragmatischen Weg“. Wichtig sei es, die Leute mitzunehmen. Auf den Einwand der „Presse“, dass Forscher das seit 40 Jahren versuchen würden, entgegnete der Landeschef: „Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen da in unserem Gespräch gerade nicht weiter.“

„Kunasek ist nicht Kickl – und umgekehrt“

Bei anderen Themen antwortet Kunasek klar: Sein Bundesparteichef Herbert Kickl sei durchaus „Möglichmacher“. Nachsatz: „Dass der Mario Kunasek nicht der Herbert Kickl ist und umgekehrt, liegt auf der Hand. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten.“ Beide haben aber eine freiheitliche Gesinnung, so der Landeshauptmann – etwa die Wirtschaftsfreundlichkeit. „Da würde ich mir wünschen, dass man gewisse, von anderen Parteien getragene ideologische Brille absetzt und sagt: Ohne Unternehmen, ohne Arbeitsplätze gibt es keinen Wohlstand, keinen Sozialstaat und vieles mehr.“

Ich habe das Gefühl, wir kommen in unserem Gespräch gerade nicht weiter. — Mario Kunasek , Landeshauptmann der Steiermark (FPÖ)

In der Heerdienstreform sieht Kunasek als ehemaliger Verteidigungsminister jedenfalls „die teuerste Lösung“. Er fordert acht plus 2 Monate sowie eine Verlängerung des Zivildienstes: „Wenn es da jetzt zu Ungleichheiten kommt, wird das Bundesheer wieder nicht genügend junge Menschen kriegen.“ Zudem forderte er neuerlich eine Verschärfung bei den Regeln für eine Staatsbürgerschaft – und verweist auf einen Fall aus Graz, „wo ein Syrer, von dem der Staatsschutz sagt, dass er terrorverdächtig ist, die Staasbürgerschaft bekommen soll“. Das dürfte in Österreich nicht passieren.