Nach ihrem überraschenden Karriereende im heurigen April setzt Lisa Eder ihre Skisprung-Laufbahn nun doch fort.

Die Entscheidung kommt so überraschend, wie es ihr Rücktritt im heurigen April war. So hat Lisa Eder just an ihrem heutigen 25. Geburtstag bekanntgegeben, ihre Karriere wieder fortsetzen zu wollen. Freude und Motivation für das Skispringen seien wieder zurück, heißt es in einer Aussendung des ÖSV. Über die genauen Beweggründe für ihr Comeback wird die Salzburgerin, die bereits wieder das Training aufgenommen hat, in einer Pressekonferenz am Donnerstag informieren.

Für das heimische Frauen-Skispringen ist Eders Rückkehr auf alle Fälle ein großer Gewinn. So war die Freundin des ebenfalls im April zurückgetretenen Manuel Fettner in der abgelaufenen Saison als Vierte des Gesamtweltcups mit Abstand Österreichs beste Athletin. Insgesamt sprang Eder im vergangenen Winter zwölf Podestplätze ein und feierte in Zao und Hinzenbach ihre ersten beiden Weltcupsiege.