Hotelier Thomas Winkler begrüßte in diesen Tagen zwei besondere Stammgäste. Man reiste sogar schon zum Gegenbesuch nach Berlin und Norwegen.

Das Familienunternehmen rund um Thomas Winkler (ganz rechts) und mit den Stammgästen Per Dahle (Sechster von rechts) und Bettina Klicks (Vierte von rechts)

Wenn das mal keine Treue zu einem Hotelier und seiner Familie, aber auch zu einer ganzen Region ist. In der ersten Augustwoche durfte Thomas Winkler, Geschäftsführer von „Winklers Osttirol“, zwei ganz besondere Stammgäste ehren. Bettina Klicks aus Berlin verbringt seit 40 Jahren ihren Urlaub im Moarhof in Lienz. Per Dahle reist seit 35 Jahren aus dem fernen Norwegen an und feierte bei seinem diesjährigen Aufenthalt seine 900. Nacht in seinem Lieblingshotel.

Zu Besuch in der Heimat der Gäste

Was über die Jahrzehnte entstanden ist, geht längst über eine normale Beziehung zwischen Gästen und Gastgebern hinaus. Klicks und Dahle waren bei wichtigen familiären Ereignissen der Familie Winkler dabei, darunter Hochzeiten oder wenn die Geburten von Kindern gefeiert wurden. Umgekehrt durfte Familie Winkler ihre langjährigen Gäste bereits mehrmals in deren Heimat besuchen. Mittlerweile kommen die beiden Stammgäste mit ihren Enkelkindern nach Osttirol – und planen natürlich bereits den nächsten Aufenthalt. Hotelier Thomas Winkler, der auch 1. Obmann-Stellvertreter im Tourismusverband Osttirol ist: „Wenn aus Gästen über die Jahre echte Freunde werden, ist das für mich die schönste Form der Wertschätzung unserer Arbeit.“

Begeisterung für die Berge

Auch die gemeinsame Begeisterung für die Osttiroler Bergwelt verbindet. Dahle kennt inzwischen fast jede Hütte der Region und hat zahlreiche große Gipfel im Bezirk Lienz bestiegen – immer wieder gemeinsam mit dem Hotelier oder Seniorchefin Helga Winkler, die beide zertifizierte Bergwanderführer sind.

Neben dem 4-Sterne-Hotel Moarhof samt ausgezeichnetem Restaurant (86 Falstaff-Punkte) führt die Familie auch den traditionsreichen, liebevoll restaurieten Dolomitenhof in Tristach. Seit der Wintersaison 2023/24 bereichert zudem das „Pepos am Berg“ das Portfolio. Auf 1800 Meter Seehöhe, direkt im Ski- und Wandergebiet Zettersfeld, vereint man dort urigen Hüttencharme und regionale Kulinarik.