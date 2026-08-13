Warum gießt Klagenfurt trotz Wasserknappheit Verkehrsinseln?

Ein Laie könnte glauben, dass in der Landeshauptstadt Trinkwasser zum Gießen von Unkraut verschwendet wird. Es handelt sich aber um Blühstauden, Bäume und Gräser.

Wasser ist knapp geworden. Längere Trockenperioden, steigende Temperaturen und weniger Niederschlag führen dazu, dass die Landwirtschaft und viele Gemeinden in Kärnten zunehmend unter Wassermangel leiden.

Gleichzeitig sind in der Stadt Klagenfurt Bewässerungsfahrzeuge mit 3000-Liter-Wassertanks unterwegs und gießen – ausgestattet mit überdimensionalen Brausevorrichtungen – Pflanzen neben der Straße. „Ein Schildbürgerstreich. Da wird ja Trinkwasser für Unkraut verschwendet“, sagten am Dienstag kopfschüttelnde Passanten in der St. Veiterstraße, wo bepflanzte Verkehrsinseln gegossen wurden.

„Es handelt sich nicht um Unkraut, sondern um Blühstauden, Bäume und Gräser, und selbstverständlich geht das Stadtgartenamt sehr sorgfältig und sparsam mit dem Gießwasser um. Aber dass Pflanzen Wasser brauchen, liegt auf der Hand“, heißt es vom Stadtgartenamt auf Anfrage.

Pflanzen vertragen Hitze und Trockenheit

Und weiter: „Stauden sind nicht nur ein wesentliches Gestaltungselement in der urbanen Freiraum­gestaltung. Sie erzielen auch viele positive Wirkungen auf den Naturhaushalt der Stadt – Biodiversität und Wasserhaushalt. Strukturgebende Gräser sorgen nicht nur für Leichtigkeit auf der Pflanzfläche, besonders im Winter bieten sie zusätzliche Aspekte. Halme und Stängel sind darüber hinaus auch Lebens- bzw. Überwinterungsraum einiger Nützlingsinsekten.“ Die ausgewählten Pflanzen seien langlebig, würden Hitze und Trockenheit vertragen und wenig Pflege benötigen.

Je nach Erfordernis seien unterschiedlich viele kommunale Geräteträger – zwischen zwei und vier – auf Gieß-Tour, die auch im Stadtgartenwinterdienst im Einsatz seien, so die Stadt. Die Wasserfässer werden über Hydranten gefüllt.