Neos-Swatek drängt auf Reisekostenkontrolle./ Integration: Der plakative Auftrag von FPÖ-Landesrat Amesbauer./ Heikel: Rote Seite ging verloren.

Es muss nicht immer die 58-köpfige Delegationsreise um 138.393,60 Euro nach China sein, um das Interesse der Opposition zu wecken. Niko Swatek und Neos klopften die achtköpfige Landesregierung wegen kompletter Dienstreisen 2025 ab. Von der Verkehrsmittelwahl für jede Teilstrecke (Flug, Bahn, Dienst-, Privatfahrzeug etc.) über Anzahl der Begleitpersonen und Gastgeschenke bis hin zu „Vorteilen aus den Reisen“ reichten die Fragestellungen. Doch die Antworten stellen den pinken Klubobmann nicht zufrieden. Denn die divergierenden Antworten machen „eine Gesamtschau über die Reisekosten der Landesregierung unmöglich“, grollt Swatek. Er drängt auf ein „einheitliches Reisekosten-Controlling für die gesamte Landesregierung“.

Details aus den Dienstreisen

Während Spitals- und Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) seine Reise- und Repräsentationskosten (unterm Strich 18.566 Euro) übersichtlich darlegte und auch Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) die Hotel-, Reise- und Parkkosten brav bezifferte, gingen andere weniger nachvollziehbar vor.

Die Regierung verlangt von Bürgern und Unternehmen, dass sie jeden Euro Fördergeld sauber belegen. Dann darf für die Regierung selbst kein niedrigerer Standard gelten. — Niko Swatek , Neos

Swatek hebt freilich FPÖ-Chef, LH Mario Kunasek hervor: Der könne „nicht sagen, was seine einzelnen Reisen tatsächlich gekostet haben“. Aber „wer auf Kosten der Steuerzahler durch die Welt reist, muss danach auch die Rechnung auf den Tisch legen“, trommelt Swatek. Und er erinnert, dass die Bundes-FPÖ etwa SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler vorwarf, er würde Dienstreise-Infos zurückzuhalten.

Wie auch immer: Aus der 46-seitigen Antwort von Kunasek lässt sich durchaus einiges herauslesen. Die „eine Zahl über alles“ findet man nicht.

Neues Leitbild mit Input eines Unbequemen

© Klz / Stefan Pajman Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) lässt ein neues Integrationsleitbild erstellen

Es ist kein Geheimnis, dass die FPÖ mit der „Charta des Zusammenlebens in Vielfalt“, wie sie ab 2011 unter SPÖ-Integrationslandesrätin Bettina Vollath entstanden war, keine Freude hat. Dennoch machten man auch außerhalb der SPÖ große Augen, als Soziallandesrat Hannes Amesbauer am Diensttag mitteilte, das neue Integrationsleitbild unter der wissenschaftlichen Begleitung von Bernhard Heinzlmaier (Institut für Jugendkulturforschung) ausarbeiten zu lassen. Der Auftrag wurde direkt vergeben, das Sozialressort hat fünf Einrichtungen um ein Angebot ersucht und dann Heinzlmaier ausgewählt. Volumen? „Ein mittlerer fünfstelliger Betrag“.

Die aus meiner Sicht völlig fehlgeleitete Charta des Zusammenlebens in Vielfalt wird durch das neue Integrationsleitbild abgelöst werden. — Hannes Amesbauer , FPÖ-Landesrat

Der Forscher Heinzlmaier versteht es zu provozieren, nicht erst seit er im „exxpress“ erklärt hat, nach Jahrzehnten aus der SPÖ ausgetreten zu sein und zuletzt Herbert Klickl gewählt zu haben. Doch ein Naheverhältnis zu Heinzlmaier bestehe nicht, betont man bei Amesbauer. Dieser habe Heinzlmaier erst im Mai persönlich kennengelernt. In der Livesendung des strittigen Portals ging um den „Fall Anna“ und um Verdächtige, die später einen Raub verübten.

© APA / Tobias Steinmaurer Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier bei einem Termin zum ,,8. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich" (Archiv)

Unvollständige Anfrage

Max Lercher und SPÖ bohrten beim Steiermark Tourismus erfolglos nach Kosten, Gästen etc. von Tourismusevents nach (wir berichteten). Nun stellt sich heraus, dass von der dreiseitigen Anfrage (gemäß Informationsfreiheitsgesetz) nur zwei Seiten übermittelt wurden. Die Fragen 13 bis 38 kamen nie beim Empfänger an.

„Die SPÖ hat offenbar nicht nur Probleme mit Excel-Grundkenntnissen, sondern auch mit PDF-Dateien“, ätzt FPÖ-Klubobmann Marco Triller. „Ob eine Anfrage nach dem IFG vollständig ist oder nicht, entscheidet nicht der Empfänger. Die Fragen sind gemäß der Transparenz zu beantworten und genau das ist nicht erfolgt“, kontert man beim SPÖ-Landtagsklub.