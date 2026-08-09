Österreich und große Teile Europas stöhnen unter den Hitzewellen im Sommer 2026. Doch der menschengemachte Klimawandel zeigt sich vor allem auch im langfristigen Trend.

Im Jahr 2025 wurde die dritthöchste globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Es war um 0,59 Grad Celsius (°C) wärmer als im Mittel der Periode 1991–2020. Heuer ist hingegen nicht nur der Sommer in Österreich oder Europa von Hitzewellen geprägt: 2026, noch wahrscheinlicher sogar 2027, könnte einen neuen globalen Temperaturrekord bringen. So dürfte es heuer laut aktuellen Prognosen um 0,5 bis 0,7 °C wärmer als in der jüngsten Referenzperiode werden. 2027 könnten es sogar +0,6 bis +1,1 °C sein. Damit wäre es bis zu 1,9 °C wärmer als zu vorindustrieller Zeit (Schnitt 1850–1900).

Denn aktuell baut sich ein besonders starker „El Niño“ auf, der auch 2027 massiv beeinflussen dürfte. Im Zuge dieses Klimaphänomens, das unregelmäßig alle paar Jahre auftritt, erwärmt sich das Oberflächenwasser im Ostpazifik deutlich. So wird – noch einmal aufgesetzt auf den menschengemachten Klimawandel – zusätzliche Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Das verstärkt Wetterextreme und die Erderwärmung und trieb etwa auch die Rekordtemperaturen 2023/24.