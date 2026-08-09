Man kann sie suchen, wird sie aber kaum finden: Speisepilze sind durch die anhaltende Trockenheit rar. Für den steirischen Wald ist das zusätzlicher Stress.

Im Juli und August verwandeln sich die heimischen Wälder in ein Schlaraffenland für Pilzsammler und Schwammerlsucher. Kiloweise sprießen Geschmackslieblinge wie Eierschwammerl und Herrenpilze aus dem Boden, binnen kurzer Zeit sind die Körbe der Suchenden bis zum Rand gefüllt. Ein Zustand, der im Sommer 2026 ein Wunschtraum bleibt, denn: „In den Wäldern unter 1000 Metern herrscht mykologisch in der ganzen Steiermark tote Hose“, sagt Mykologe und Pilzexperte Uwe Kozina vom Studienzentrum Naturkunde im Universalmuseum Joanneum. „Am schlimmsten ist es in der West- und Oststeiermark.“ Wer hier über das eine oder andere Schwammerl stolpert, hat das Äquivalent eines Lottogewinns aufgespürt.

Eigentlich dürfen in der Steiermark grundsätzlich zwei Kilogramm Pilze pro Person und Tag gesammelt werden, außer Forstbesitzer untersagen das Sammeln oder reglementieren die Zahl der Sammler mithilfe sogenannter Erlaubnisscheine. Diese Pilzmenge wird derzeit aber realistischerweise kaum erreicht. Der Grund sei aber nicht etwa verbotener Sammelübereifer, wie Landesforstdirektor Michael Luidold erklärt: „Der Boden ist für Pilzwachstum viel zu trocken, es gab zu wenig Regen.“

Im Moment sind die Böden bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern trocken, das Mycel kann so keinen Fruchtkörper ausbilden. — Uwe Kozina , Pilzexperte

Keine Pilze ohne Regen

Entspannung ist allerdings nicht in Sicht, wie ein Blick auf die Prognosen der Geosphere Austria verrät. Bis auf einige wenige kurze Schauer bleibt es in der Steiermark auch in den kommenden Tagen überwiegend trocken. „Für Pilzwachstum bräuchte es eine längere Nassperiode, damit die Feuchtigkeit auch wirklich im Waldboden ankommt“, gehen Luidold und Kozina d’accord.

Was ist das Mycel? Als Pilz wird allgemein nur der sichtbare Fruchtkörper bezeichnet. Bei Speisepilzen ist der eigentliche Pilz aber ein feines, aus Hyphen (fadenförmige Pilzzellen) bestehendes Mycel im Boden oder im Holz von Bäumen. Pilzmycele können eine Größe von über einem Quadratkilometer haben.

Substrat, Wärme und Feuchtigkeit bilden die Heilige Dreifaltigkeit des Pilzwachstums, wie Kozina erklärt. „Das Mycel kann bis zu 40 Zentimeter in die Erde gehen. Im Moment sind die Böden aber bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern trocken, das Mycel kann so keinen Fruchtkörper ausbilden.“ Zudem sei die Artenvielfalt nicht vorhanden, weil alles, was wächst, innerhalb kürzester Zeit verdörrt.

Wer sich dennoch auf die Suche nach Schwammerln begibt, sollte deshalb auch bei Speisepilzen vorsichtig sein. „Der Fruchtkörper verändert sich viel schneller und die Eiweißzersetzung beginnt rascher“, so Kozina. Das macht die Pilze in weiterer Folge ungenießbar. „Das sieht man auch in den Supermärkten, die Schwammerln kommen ohnehin oft auch aus dem Ausland und werden schon im Regal braun.“

© Klz / Stefan Pajman Pilzexperte Uwe Kozina empfiehlt, Pilze im Moment stehen zu lassen

Fehlendes Pilzwachstum bedeutet Stress für den Wald

Ein Aussterben der heimischen Pilze sei aber nicht zu befürchten, beruhigt Luidold. „Ein trockener Sommer zerstört das Mycel im Wald nicht. Mit ausreichendem Regen wird auch wieder die Produktion der Fruchtkörper angeregt.“ Ganz so entspannt sieht Experte Kozina die Situation jedoch nicht. Nach einer Trockenphase könne es je nach Pilzart durchschnittlich Tage bis Wochen dauern, bis das Mycel sich erholt hat, sagt er. „Bei manchen Pilzen kann das sogar Jahre dauern.“

Regeln für Pilzsammler in der Steiermark Zwei Kilogramm pro Person pro Tag dürfen gesammelt werden. Forstbesitzer dürfen aber von ihrem Ausschließungsrecht Gebrauch machen und das Sammeln von Pilzen in ihren Wäldern untersagen.

In manchen Fällen werden Erlaubnisscheine an eine gewisse Personenanzahl ausgestellt. Ob die Forstbesitzer dafür Geld verlangen, obliegt ihnen individuell.

Zudem habe die Trockenheit und die damit fehlenden Pilze auch einen unmittelbaren Effekt auf den Wald, der sie umgibt. „Pilze und Bäume verbindet eine wichtige Partnerschaft, vor allem im Fall von Speisepilzen – die sogenannte Mykorrhiza. Sie liefern sich gegenseitig wichtige Nährstoffe.“ Während die Pilze den Bäumen bei der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen wie Phosphor unterstützen, geben die Pflanzen wichtige Kohlenhydrate wie Zucker an die Pilze ab. Fehlende Pilze bedeuten also gleichsam neben Hitze und Trockenheit zusätzlichen Stress für den Forst. „Und dem Wald geht es ohnehin schon nicht gut.“

„Pilze derzeit besser stehenlassen“

Kozinas Apell ist deshalb, die wenigen Pilze im Moment einfach stehenzulassen. „Denn vielleicht hat ein Herrenpilz es gerade einmal geschafft, einen einzigen Fruchtkörper auszubilden, um sich – vereinfacht gesagt – fortzupflanzen. Wird er ausgepflückt, kann es lange dauern, bis wieder ein Pilz gebildet wird“, so Kozina.

Die Pilzsommer sind laut Kozina durch den Klimawandel Geschichte. Die Sammelperioden werden sich wohl in den Herbst verschieben, so seine Vermutung. „Im September und Oktober wird die Population dann wahrscheinlich explodieren, und wir werden bis in den November hinein Pilze sammeln können.“