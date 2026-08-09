ORF-Sommergespräche: Gewessler und die grüne Gratwanderung

Leonore Gewessler eröffnet am Montag die Sommergespräche. Dabei muss sie abwägen, wo die Grünen thematisch stehen wollen – und wie viele Erfolge man der Regierung gönnt.

Rund 34 Grad sind als Höchsttemperatur prognostiziert, wenn Leonore Gewessler am Montag zum Interview mit „ZiB“-Moderatorin Simone Stribl Platz nimmt.

Wie jedes Jahr eröffnet der oder die Vorsitzende der kleinsten Parlamentspartei den Reigen der ORF-„Sommergespräche“. Dass die Grünen diese Rolle 2024 von den Neos übernommen haben, ist grundsätzlich wenig Grund zur Freude für die einstige Regierungspartei. Trotzdem dürfte der Zeitpunkt des Gesprächs Gewessler nicht ungelegen kommen: Die Rekordhitze der vergangenen Tage ist Wasser auf den Mühlen der Grünen, für die die Bekämpfung des Klimawandels Markenkern ist.

Kein großer Aufschwung durch die Hitze

In den Umfragen liegt man heute ein bis zwei Prozentpunkte besser als zu Anfang des Jahres, einen großen Aufwind scheint zumindest die erste Hitzewelle im Juni den Grünen aber nicht verschafft zu haben. Das Klimathema verfängt offenbar weniger stark als 2019, als die „Fridays For Future“-Bewegung um Greta Thunberg ihren Höhepunkt erreichte, und die Grünen bei der Nationalratswahl ihr historisch bestes Ergebnis einfuhren.

Das weiß auch Gewessler. Als ehemalige Klimaschutzministerin wäre sie eigentlich prädestiniert, den Umweltfokus ihrer Partei zu schärfen. Stattdessen ist sie seit ihrer Amtsübernahme von Werner Kogler bemüht, die Grünen thematisch wieder breiter aufzustellen, vor allem soziale Themen in den Fokus zu rücken. Denn auch wenn Gewessler keine Gelegenheit auslässt, das eher halbherzige Klima-Engagement ihres Nachfolgers Norbert Totschnig (ÖVP) anzuprangern, gibt es bei der Volkspartei für die Grünen nur wenig zu holen. Mit Abstand am stärksten verloren hat die Öko-Partei laut Wählerstromanalysen 2024 an die SPÖ von Andreas Babler – für die Zukunft gilt es also, unzufriedene SPÖ-Wähler wieder zurückzuholen und gleichzeitig die klimabewusste Stammwählerschaft bei Laune zu halten.

Grüne in mächtiger Position

Es ist nicht der einzige Balanceakt, der Gewessler gelingen muss. Denn die aktuelle Konstellation im Nationalrat hievt die Acht-Prozent-Partei in eine durchaus mächtige Position: Weil die FPÖ kaum bereit scheint, der Regierung ihre Stimmen für Zweidrittelmaterien zu leihen, führt bei zentralen Vorhaben der Koalition kein Weg an den Grünen vorbei.

Zum Hindernis könnte das etwa für eine Bundesstaatsanwaltschaft werden. Eine solche fordern die Grünen zwar grundsätzlich, einen ersten Gesetzesentwurf der Dreierkoalition bezeichnete Justizsprecherin Alma Zadic allerdings als „peinlich“ und „verantwortungslos“. Auch bei der Wehr- und Zivildienstreform müssen ÖVP, SPÖ und Neos bei der kleinen Oppositionspartei noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Wehrsprecher David Stögmüller zeigte sich bisher skeptisch, nicht nur aufgrund von vielen offenen Detailfragen. Die etwaige Verlängerung des Zivildiensts müsse jedenfalls einen Mehrwert haben und dürfe diesen nicht bloß unattraktiver machen, betonen die Grünen.

Zustimmung trotz Kritik

Anderswo zeigt sich Gewesslers Partei durchaus kompromissbereit: Der Spritpreisbremse hat man etwa trotz Kritik zugestimmt, ebenso nach kleineren Zugeständnissen dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Für die Grünen bleibt es eine Gratwanderung: Was wird als konstruktive Oppositionsarbeit wahrgenommen, was als Steigbügelhaltertum für eine wenig populäre Regierung?

Dass die FPÖ gerne von einer schwarz-rot-pink-grünen „Einheitspartei“ spricht, ist für die Grünen wohl nebensächlich. Wie die eigene Wählerschaft ihre Arbeit bewertet, bleibt abzuwarten. Erst 2027 finden wieder Landtagswahlen statt, bei Gemeinderatswahlen haben die Grünen 2025 in Wien leicht, heuer in Graz etwas stärker verloren. Spätestens bei der nächsten Nationalratswahl wird Gewessler ein Zeugnis präsentiert bekommen – und wissen, ob sie bei künftigen Sommergesprächen wieder später an der Reihe ist.