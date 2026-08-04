Austria Klagenfurt-Frauen: Zwei Glücksgriffe und ein Hoffnungsschimmer

Die Austria Klagenfurt-Frauen sind auch heuer wieder gut aufgestellt. Zudem hofft Coach Robert Micheu noch auf die Rückkehr von Noel Blain und Ashley Stewart.

Mit Platz drei sorgten die Frauen der SG SK Austria Klagenfurt in der vergangenen Saison für ein kräftiges Ausrufezeichen. Nun wollen die Kärntnerinnen den nächsten Schritt machen – auch wenn Cheftrainer Robert Micheu weiß, dass die Aufgabe anspruchsvoller wird. „Grundsätzlich wollen wir unsere Leistungen aus der letzten Saison bestätigen. Das ist schwierig genug. Vergangenes Jahr waren wir noch Außenseiterinnen und kaum jemand wusste, wie stark wir sind. Diesen Überraschungseffekt wird es diesmal nicht mehr geben, aber ich glaube trotzdem, dass wir gute Chancen haben werden“, blickt „Mitch“ optimistisch auf die neue Spielzeit.

Auch personell tat sich einiges. Vier Spielerinnen verließen den Verein, dafür verstärken mit Tina Krassnig, Letizia Hofmann, Nina Rogner, Sophie Verbnjak, Selin Yavru und Victoria Glabonjat gleich sechs Neuzugänge den Kader. „Von der Breite her sollten wir sogar noch besser aufgestellt sein“, ist der 51-Jährige überzeugt. Bereits im Juni bat er zum Trainingsauftakt, ehe es zuletzt zwei Wochen Pause gab – „freiwilliges Training war natürlich erlaubt“, schmunzelt er. Seit dieser Woche läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. „Die Eindrücke sind positiv. Bis zum Saisonstart haben wir noch Zeit, um unsere Abläufe zu verinnerlichen.“

„Beide wollen unbedingt zurück“

Mit der Kärntner Stürmerin Tina Krassnig (Leihe von RB Salzburg), zuletzt auch Teil des U19-Nationalteams sowie Letizia Hofmann von Hoffenheim, die nach einem Kreuzbandriss die Fachhochschule in Spittal besucht, sind den Klagenfurterinnen zwei vielversprechende Verstärkungen gelungen. Noch ist der Kader aber womöglich nicht komplett. Micheu hofft auf die Rückkehr von Noel Blain und Ashley Stewart aus den USA beziehungsweise Kanada. „Beide wollen unbedingt zurück. Wenn das klappt, wären wir sehr gut aufgestellt.“ Tendenz? „Wir werden einen Weg finden, damit es funktioniert.“

Der Startschuss in die neue Saison der 2. Frauen-Bundesliga fällt am 23. August mit dem Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck.