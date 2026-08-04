Klemens Marktl feiert am Samstag mit exquisiter Big-Band im Fürstenhof Friesach.

Der Kärntner Drummer Klemens Marktl hat weder Kosten noch Mühen gescheut und zur Feier seines 50. Geburtstags eine eigene Big-Band zusammengestellt: 16 Instrumentalisten plus Sängerin Fiona Ferguson. Kelag-Big-Band-Leiter Hans Lassnig wird dieses bunt aus heimischen Musikern und prominenten Gästen (z.B. US-Tenorsaxophonist Tim Armacost und NDR-Bigband-Baritonsaxophonist Frank Delle) zusammengestellte Ensemble dirigieren.

Sie lassen die Mauern erzittern

Den Kern der Truppe bildet das Personal der Teddy Ehrenreich Big-Band, mit der der Jubilar regelmäßig auftritt. Gespielt werden sowohl klassische Arrangements aus Swing, Jazz, Funk und Latin als auch neue. Besonders freut sich der Friesacher Marktl auf das vom Kärntner Drummerkollegen Reini Schmölzer geschriebene Arrangement für den seiner Heimatstadt gewidmeten Song „Wächter by Night“. Für die von Sängerin Fiona Ferguson interpretierten Songs hat übrigens Tobias Hoffmann die Band eingerichtet. Marktl legt besonderen Wert darauf, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Nach ausführlichen Proben am Tag davor wird die formidable Truppe jedenfalls die alten Mauern erzittern lassen.