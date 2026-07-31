Ein Quintett mit Potenzial zwischen Respekt und Verhaltenheit

Spannendes iranisch-österreichisches Projekt beim Carinthischen Sommer in Ossiach.

Das Ganze machte insgesamt noch einen etwas unfertigen Eindruck. „Work in Progress“ könnte man sagen. Zuerst Wolfi Puschnig und Asja Valčić an Altsaxophon und Cello mit Puschnigs Song „Rivulets“, der in der Introduktion ein wenig an Charlie Parkers „Ornitology“ erinnert – in den improvisatorischen Ausweitungen dann aber gar nicht mehr. Die beiden verstehen sich blind. Das gleiche gilt für die iranischstämmige Sängerin Golnar Shahyar und ihren Partner an der doppelhalsigen Gitarre Mahan Mirarab. Halsbrecherische Unisonopassagen in dieser ausschweifenden orientalischen Ornamentik gelingen hervorragend.

Respekt und Verhaltenheit

Das Blatt wendet sich, wenn sie zu viert agieren. Da wird ebensoviel gegenseitiger Respekt wie auch eine gewisse Verhaltenheit spürbar. Beide Seiten verlassen erst zögerlich ihr jeweils sicheres Terrain. Das muss noch wachsen. Ganz spannend wird es, wenn ebenfalls Sängerin Anna Anderluh und Shahyar in einen Spoken-Word-Dialog treten, sich wenig später sogar eine regelrechte „Battle“ liefern, während der Rest der Truppe schmunzelnd begleitet. Dieser quasi Clash of Culture mit viel Witz und Poesie hat eindeutig Potenzial. Zum Schluss findet das Ganze mit Puschnig in so einen unterhaltsamen jazzmäßigen Puls, der das Publikum richtig abholt.

CD „Kirchlein von Tauern“

Vor dem Konzert hatten der in dem Fall „klassische“, Komponist Puschnig, Librettist Antonio Fian, Regisseur Wolfgang Stahl und Quinton-Records-Musikproduzent Andreas Rathammer die CD „Kirchlein von Tauern“ präsentiert: Die von Puschnig mit großer Beharrlichkeit betriebene Studioaufnahme der zur Eröffnung des Carinthischen Sommers 2023 zwischen Tauernkirchlein und -Teich uraufgeführten frech-ironischen Kurzoper.