Stadt Klagenfurt beschließt überfällige Förderung für die Kultur

Knapp 700.000 Euro wurden vom Stadtsenat in Klagenfurt an Kulturförderungen beschlossen. „Alle Gelder kommen zügig zur Auszahlung“, sagt Kulturreferent Franz Petritz (SPÖ).

Klagenfurt und sein Geld – das ist eine leidige Geschichte. Jüngst wurde im Stadtsenat jedoch etwas Positives beschlossen: eine Förderung für Klagenfurts Kulturvereine. In einem Sammelantrag wurden 686.100 Euro an Förderungen für Vereine und Initiativen beschlossen.

„140.000 Euro für Infrastrukturmaßnahmen haben wir schon im Vorfeld beschlossen“, sagt Klagenfurts Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ): „Ich bin auch froh, dass wir diese Fördergelder im Stadtsenat einstimmig beschließen konnten.“ Jedoch mit einem halben Jahr Verspätung. „Von Kürzungen haben wir jedoch absehen können“, sagt Petritz. Die 686.100 Euro sollen sehr zügig an ungefähr 100 Vereine ausgezahlt werden: „Die Subventionsansuchen sind alle eingelangt, jetzt werden wir diese abarbeiten und im August und September auszahlen.“

© Markus Traussnig Stadtrat Franz Petritz hofft in Zukunft auf Drei-Jahres-Verträge für die Freie Szene

Geld für Preise und Atelier

Beschlossen wurden auch Gelder für den Gustav Mahler Kompositionspreis, das Künstlerinnen- und Künstler-Stipendium der Stadt Klagenfurt in Paris und für den Anerkennungspreis der Stadt Klagenfurt. „Für Paris haben wir 9000 Euro beschlossen, damit sind die Kosten für das dortige Atelier finanziert. Dafür bekommen wir aber auch Werke, die wir im Rahmen einer Ausstellung in Klagenfurt zeigen können“, erklärt Petritz. Ob es im nächsten Jahr schon am Anfang des Jahres Geld für die Freie Szene geben wird? „Das werden wir schwer schaffen, weil die Wahl erst im Februar 2027 stattfindet.“ Sollte es stabile Verhältnisse geben, muss jedoch ein „Übereinkommen in Kraft treten“, damit die Gelder so schnell wie möglich fließen. „Unser Ziel sind Drei-Jahres-Verträge.“