Raab, Feistritz, Sulm: Die niedrigen Pegelstände der Flüsse führen zu einem Einbruch in der Stromproduktion von Kleinwasserkraftwerken. Konflikte um Wassernutzung nehmen zu.

Kleinwasserkraftwerke wie bei der Firma E-Lugitsch an der Raab bei Gniebing produzieren derzeit kaum bis gar keinen Strom

Bereits Mitte Juli zeichneten Experten ein ernstes Bild vom Wasserstand in süd- und oststeirischen Fließgewässern. Niedriger Pegel und geringer Durchfluss lassen nicht nur Flora und Fauna ächzen, sondern auch die Betreiber von Kleinwasserkraftwerken in den Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz und Deutschlandsberg.

Kleinwasserkraftwerke in Mitteleuropa unter Druck

Bereits jetzt lässt sich für manche Betreiber von kleinen Flusskraftwerken abschätzen, dass die Stromproduktion 2026 um 30 bis 50 Prozent geringer sein wird als in einem Durchschnittsjahr. „Seit wir 2012 das Kraftwerk in Neumarkt an der Raab gepachtet haben, hatten wir noch nie so eine Trockenheit“, beschreibt Bernhard Jank die Lage. Die oberösterreichische Firma Jank Hydropower betreibt in ganz Mitteleuropa Flusskraftwerke – überall sei die Situation ähnlich.

700 Kleinwasserkraftwerke in der Steiermark

Das bestätigt auch Bernd Lippacher vom Verein Kleinwasserkraft Österreich: „Inneralpin gibt es noch Grundwasserreserven. In der Südsteiermark ist vereinzelt mit Einbußen von 40 Prozent zu rechnen.“

© Raphael Ofner Etwa 700 Kleinwasserkraftwerke gibt es, laut dem Obersteirer Bernd Lippacher, in der Steiermark

Zwischen 100 und 150 Wasserkraftwerke gebe es in Leibnitz, Deutschlandsberg und der Südoststeiermark. Lippacher betont: „Die Wasserkraft ist das Rückgrat unserer Stromversorgung.“

Kleinwasserkraftwerk Als Kleinwasserkraftwerk gilt in Österreich übrigens alles von der kleinen Turbine bei einer Almhütte mit einer Leistung von drei Kilowatt-Stunden (kWh) bis zum 10.000-kWh-Flusskraftwerk, sagt Lippacher.

Konflikt um Vorrang bei Wassernutzung

Auch die Firma E-Lugitsch in Gniebing (Gemeinde Feldbach) versorgt über ihr Raab-Kraftwerk eine Energiegemeinschaft und einige örtliche Abnehmer mit Strom. Was darüber hinaus produziert wird, vertreibt das Unternehmen Kiendler an seine Kunden. „Derzeit läuft das Wasser ungenutzt vorbei. Wir merken seit den 2000ern, dass der Durchfluss immer weniger wird“, erzählt Geschäftsführer Werner Lugitsch. Startete man 1982 noch mit 1,2 Millionen kWh pro Jahr, liege man heute zwischen 300.000 und 700.000, so Lugitsch.

© KLZ / Jonas Rettenegger Werner Lugitsch betont, dass die Situation langfristig nicht besser werde

Damit sei rein wirtschaftlich gesehen das Betreiben des Kleinwasserkraftwerks von E-Lugitsch nicht sinnvoll. Doch ein Stilllegen sei finanziell zu teuer, denn dafür müsse man die Anlage zurückbauen. Ein Dilemma vor dem viele kleine Kraftwerksbesitzer in Zukunft stehen werden, ist Lugitsch sicher.

Ebenso wird sich der Konflikt darum, wer Vorrang in der Wassernutzung hat, künftig zuspitzen. Beispielsweise klagen auch die Teichwirte, dass sie zu wenig Wasser aus den Flüssen und Bächen bekommen. Was laut Lugitsch den Konflikt noch verschärft: „Es gibt zahlreiche unerlaubte Wasserentnahmen.“ Dabei hat er durchaus Verständnis dafür, dass bei solcher Trockenheit jeder das Wasser haben will: „Die Frage ist, was uns wichtiger ist.“

1 / 3 In vielen steirischen Bächen und Flüssen fließt derzeit wenig Wasser © KLZ / Jonas Rettenegger

Historischer Tiefststand an der Sulm

Prekär ist die Situation aktuell auch für Kraftwerksbetreiber an der Sulm in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz. Wie etwa bei der E-Werk Gleinstätten GmbH, auch bekannt als KTG Austria. Erst im Frühjahr wurde von ihr bei Haslach ein neues Wasserkraftwerk mit einer Spitzenleistung von 67 kW in Betrieb genommen. Von der für heuer geplanten Jahresproduktion von 250.000 Kilowattstunden ist man meilenweit entfernt. „Wir liegen bis jetzt in Summe bei 28.000, das geht sich nicht einmal mehr ansatzweise aus“, berichtet Geschäftsführer Arnold Prattes.

© KLZ / Paul Jaunegg Arnold Prattes, Geschäftsführer der E-Werk Gleinstätten GmbH im Kontrollraum des Kraftwerks

Kein Wunder: Der Wasserdurchfluss lag heuer im Schnitt bei unter zwei Kubikmeter pro Sekunde, das langjährige Mittel liegt bei 3,5. Aktuell fließt die Sulm gar nur noch mit 0,7 Kubikmeter pro Sekunde vorbei. Viel zu wenig für einen wirtschaftlichen Betrieb: „Das Kraftwerk steht schon seit fast zwei Wochen still“, erklärt Prattes. Eine Wiederinbetriebnahme mache erst nach länger anhaltenden Niederschlägen Sinn, die aber nicht in Sicht sind.

Anpassung von Grenzwerten

Ähnliches gilt für das E-Werk Kiendler: Zwei von insgesamt fünf Wasserkraftwerken in der Steiermark und Kärnten stehen aktuell still, eines läuft eingeschränkt. Lediglich die beiden Anlagen nahe des Firmensitzes im südsteirischen Ragnitz laufen noch im Normalbetrieb.

Damit das auch langfristig so bleibt, regt Geschäftsführer Ulrich Kiendler eine Anpassung der Grenzwerte für die Restwassermenge an. Also jener Menge Wasser, die nach einer Ausleitung durch ein Kraftwerk mindestens im Gewässer verbleiben muss. Weil es tendenziell immer trockener werde, seien die aktuellen Werte nicht mehr realistisch.