Koch erklärt, worauf man beim Grillen oder Braten des Kärntner Produkts achten muss. Verkosten kann man Kalb rosé am Sonntag beim Rindfleischfest am Gut Ossiacher Tauern.

Das 200 Gramm starke Kalbsrückensteak aus Kalb rosé legt Koch Stefan Grafenauer bei 180 Grad auf jeder Seite drei Minuten auf den Grill und lässt es dann etwa zwei Minuten auf der Seite bei 60 Grad rasten. „Zuhause kann man es erst in der Pfanne anbraten und lässt es dann im Backrohr bei leicht geöffneter Tür rasten“, meinte er. Auf jeden Fall sei ein Steak von Kalb rosé, das dem Jungrind schon sehr nah kommt, doppelt so schnell fertig wie ein Steak vom ausgewachsenen Rind, erklärt Grafenauer.

Auch ein Kalb rosé Tafelspitz gelinge beim 30-minütigen Garen bei Niedrigtemperatur von 90 Grad im Ofen hervorragend. Es sei einfacher zuzubereiten als Rindfleisch, weil es sehr mürbe sei, weiß Arnold Wigoschnig, Küchenchef im Bildungshaus Krastowitz. Aus der Kalbsschale vom Schlögel macht er hervorragende Wiener oder Pariser Schnitzel, den Schalendeckel verwendet er für Ragouts. Insider verraten, dass die allerbesten Schnitzel vom Schlussbraten stammen, der sei auch ideal für Kurzgebratenes in der Pfanne oder am Grill, ebenso wie für Carpaccio oder Fondue.

© Wilfried Gebeneter Gruber, Grafenauer, Astrid Brunner, 1. Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Kärnten, Fradler und Huber (von links) beim Pressegrillen

Wer sich lieber bekochen lassen will, kann das Kalb rosé neben anderen Köstlichkeiten am Sonntag beim Rindfleischfest am Gut Ossiacher Tauern verkosten. Einen Vorgeschmack darauf gab die Bäuerliche Vermarktungsgenossenschaft BVG Kärntner Fleisch mit Obmann Josef Fradler und gemeinsam mit Landwirtschaftskammerspräsident Siegfried Huber beim Pressegrillabend im neugestalteten Bäuerlichen Bildungshaus Schloss Krastowitz.

Zart und doch kräftig

Zahlreiche Vertreter der Medien delektierten sich im Garten nach der Führung durch die ganz in Holz gehaltene Lobby, die hochmodern ausgestatteten Seminarräume und Zimmer an Rindfleischspezialitäten, die diesmal Stefan Grafenauer, Neuzugang in der Küche, zubereitet hatte. Es schmeckte so, wie es sollte: zart und doch kräftig, halb nach Kalb- und halb nach Rindfleisch. Näheres erfährt man beim Rindfleischfest, wo das erlebt werden soll, was Agrarlandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) so ausdrückte: „Die gesamte Bevölkerung soll die Perspektive haben, dass Kärnten ein Land ist, in dem Leben gelingen kann.“